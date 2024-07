Friggitrice ad aria con cestello XXL in offerta: prezzo formidabile, grandi prestazioni

La friggitrice ad aria Euary XXL da 7,5 litri è attualmente disponibile su Amazon a 68,39€, con uno sconto pazzesco del 31% rispetto al prezzo originale di 99,28€. Stiamo parlando di una soluzione versatile, che renderà la preparazione di piatti gustosi e sani (grazie al minore impiego di olio) un’esperienza comodissima e alla portata di tutti.

La finestra trasparente sul cestello permette di monitorare la cottura senza dover aprire il dispositivo, evitando così la dispersione di calore. Il potente motore da 1700W garantisce una cottura rapida e uniforme, mantenendo costanti le temperature interne e ottenendo una croccantezza esterna ideale.

La friggitrice è dotata di un display digitale LCD intuitivo, che facilita la selezione dei programmi e delle impostazioni di cottura​.

La friggitrice offre anche accessori lavabili in lavastoviglie, rendendo la pulizia semplice e veloce. Nella confezione è incluso un ricettario con 32 ricette in cinque lingue, tra cui l’italiano, per ispirare nuove preparazioni. I materiali utilizzati sono privi di PFOA, garantendo sicurezza per la salute e il contatto con gli alimenti.

Questa friggitrice in forte sconto è una soluzione eccellente per chi desidera cucinare in modo più salutare senza compromettere il gusto e la croccantezza dei cibi. L’offerta attuale su Amazon la rende ancora più interessante: non fartela scappare e acquistala subito!