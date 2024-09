Friggitrice ad aria Ariete con cestello girevole in ottimo sconto Amazon (-36%)

Con la friggitrice ad aria Ariete ti porti a casa un elettrodomestico che ti permette prima di tutto di cucinare in modo sano senza rinunciare a gusto, ma soprattutto di divertirti con numerose ricette, sia per alimenti fritti che al forno.

Il prezzo in offerta su Amazon è di soli 89,99 euro invece di 140, per un cestello da ben 11 litri e con sistema girarrosto per una versatilità senza pari.

Friggitrice ad Aria con cestello girevole: le caratteristiche

La tecnologia a circolazione di aria calda ad alta temperatura ti permette di friggere i tuoi piatti senza l’aggiunta di olio o altri grassi, senza rinunciare al gusto e alla croccantezza.

Il punto di forza però è la presenza di un girarrosto, che ti permette quindi di cuocere persino del pollo allo spiedo e preparare arrosti succulenti. Inoltre, è presente una funzione essiccatore con cui puoi disidratare facilmente frutta, verdura, funghi e persino carne.

Il cestello è talmente grande che puoi cuocere più pietanze contemporaneamente sfruttando le griglie sovrapposte, senza mescolare odori o produrre fumo. Potrai preparare un pasto completo in molto meno tempo e senza ridurre la cucina nel caos.

Un dispositivo versatile per cucinare in modo sano e pratico: questa è la friggitrice ad aria Ariete 4619. Acquistala in offerta a soli 89,99 euro invece di 140.