Friggitrice ad aria Aigostar 5 in 1 da 7 l: sconto coupon PAZZESCO

Cucinare per te non è facile perché hai poco tempo per stare dietro ai fornelli? Vorresti una soluzione pratica e veloce per cucinare, magari anche in maniera leggera e salutare? Allora approfitta subito dell’offerta TOP che ti propone oggi Amazon e acquista subito questa magnifica friggitrice ad aria Aigostar 5 in 1 da 7 litri in offerta a soli 80,99 euro grazie allo sconto del 10% che potrai applicare con coupon.

Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, potrai avere la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Se ancora non lo hai fatto, attiva subito la prova gratuita di 30 giorni per poter usufruire di tutti questi vantaggi. Caratterizzata dalla presenza di un cestello antiaderente con maniglia di assemblaggio rimovibile, potai utilizzare il piatto esterno come forno in modo indipendente.

Insieme allo stoccaggio del cavo e al design quadrato potrai inserire al suo interno una maggiore quantità di cibo da cuocere. Infatti, questa friggitrice ad aria è perfetta per cucinare contemporaneamente pietanze per 10 persone. Con 7 scelte già impostate per cuocere torta, patate, gamberetti, pollo, bistecca, carne, pesce, potrai impostare la temperatura di cottura tra gli 80 e i 200°.

Grazie a questa friggitrice ad aria potrai utilizzare fino all’85% in meno di grassi rispetto agli alimenti tradizionalmente fritti ma non dovrai rinunciare al gusto. Provvista di piedini antiscivolo e maniglia al tocco freddo rimovibile, sarà molto facile utilizzare questo elettrodomestico da cucina.

Completo di un ricettario con diverse ricette da consultare, questo prodotto è da non perdere. Corri su Amazon e acquista subito questa magnifica friggitrice ad aria Aigostar 5 in 1 da 7 litri in offerta al prezzo di 72 euro. Cosa aspetti ancora? Non perdere questa occasione pazzesca e non rinunciare a mangiare sano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.