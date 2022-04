Friggitrice ad aria XXL, 8 programmi e display a 99€: sconto di 100€

Questa friggitrice ad aria XXL è il migliore affare che vedrai oggi su Amazon. Grazie allo sconto di oltre il 50%, puoi fare un vero e proprio affare e portarla a casa a 99€ invece di 199€.

La amerai per un sacco di motivi, a partire dal cestello da 5,5 litri: super capiente. Non solo, a bordo ci sono 8 programmi per sfruttare la cottura a 360 gradi al meglio. In breve tempo, praticamente non utilizzerai più il forno.

Per approfittarne, devi solo spuntare il coupon in pagina e completare l'ordine al volo. Godi di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Friggitrice ad aria XXL: è il momento di averne una

Un modello molto bello sotto il punto di vista estetico, innanzitutto. Sarà un piacere lasciarlo in bella mostra sulla cucina, anche mentre non la utilizzi.

La tecnologia di cottura a 360 gradi ti garantirà non solo fritture molto più leggere, praticamente senza olio o quasi, ma anche una marea di altre possibilità. Infatti, potrai realizzare senza problemi anche prodotti da forno, dolci, cottura di carne e pesce e non solo. A mano a mano che imparerai a utilizzarla, potrai sfruttarla al massimo. A semplificarti la vita, ci sono ben 8 programmi pre impostati:

patatine fritte; dolci; pancetta; decongelamento; ali di pollo; bistecche; pesce; ortaggi.

Ti posso garantire però che non ti limiterai a questo. Io, ad esempio, la sfrutto per preparare i croissant surgelati: pochissimi minuti e sono pronti, perfetti. La sfoglia è buona e fragrante e – soprattutto – ho bisogno di molto meno tempo di quanto me ne servirebbe se usassi il forno tradizionale. Il suo segreto? Naturalmente, la cottura a 360 gradi, che cuoce in modo uniforme e in molto meno tempo.

Non accontentarti di un modello economico, sarebbe un peccato se – allo stesso prezzo – puoi ottenerne uno avanzato e super capiente. Risparmia adesso 100€ e porta a casa a 99€ invece di 199€ la tua nuova friggitrice ad aria XXL. Basta spuntare il coupon in pagina e completare l'ordine al volo. Le spedizioni sono rapide e gratis, ma la disponibilità è limitata.