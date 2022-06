Fresco come al Polo sotto al sole da 40 gradi, come? Con questo gadget

Un mini ventilatore USB piccolo come la tua mano, ma potente come una pala di un aereo. Voglia di aria fresca anche nella giornata più afosa? Con questi gadget tra le mani non rischierai di far cadere neanche una singola goccia di sudore.

Si tratta di un mini ventilatore USB che utilizzi a casa, fuori casa, ovunque tu voglia. Con il coupon che spunti su Amazon te lo porti a casa a prezzo praticamente irrisorio. Un click ed ecco che lo hai a soli 11,89€.

Le spese di spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Mini ventilatore USB: uno spasso da avere sempre dietro

Occupa così poco spazio che se non hai una borsa o uno zaino te lo puoi tranquillamente mettere dentro la tasca ed averlo sempre a portata di mano. Con la batteria integrata lo utilizzi per quanto vuoi senza farti problemi. Dopotutto ti basta metterlo in ricarica come un semplice smartphone per ottenere fino a 8 ore di utilizzo.

Perfetto così come è, ha 3 velocità in totale quindi regoli tu la potenza della brezza ma su nessun settaggio rischi di farti male. Grazie alla gabbietta protettiva né capelli né dita possono entrare in contatto con la ventola che gira.

In confezione non solo trovi il cavo di ricarica Type C ma anche un comodo cordino che ti permette di tenerlo anche sempre al polso.

Che altro dirti, collegati ora su Amazon e portati a casa questo meraviglioso mini ventilatore USB con una sola mossa. Quale? Spuntare il coupon con un click. Lo paghi appena 11,89€ e non ci pensi più.

