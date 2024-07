Freschissime e ultra-leggere: le CUFFIE da GAMING SteelSeries a 46€ sono perfette!

Dì addio al caldo e al disagio dato dalle tue caldissime cuffie durante le tue sessioni di gioco: le SteelSeries Arctis Nova 1, realizzate con materiali traspiranti, sono protagoniste di uno sconto corposissimo su Amazon! Il prezzo classico di 69,99€ diventa solo un brutto ricordo dato che le pagherai 46,99€! Vediamo, ora, cos’è che rende queste cuffie da gaming così speciali.

Tutte le caratteristiche delle cuffie SteelSeries

La freschezza e il comfort sono garantiti dai padiglioni auricolari in memory foam AirWeave, rivestiti in un morbido tessuto traspirante che permette alla pelle di respirare, evitando la sudorazione eccessiva. Questa caratteristica, unita alla struttura leggera delle cuffie, riduce significativamente la pressione sulle orecchie, consentendo di indossarle per ore anche in estate.

Parlando di qualità audio, il suono spaziale a 360° offre un’immersione completa nel mondo del gioco, permettendoti di localizzare con precisione ogni suono, con i driver ad alta fedeltà che garantiscono un audio perfettamente bilanciato.

Le cuffie sono dotate di un microfono ClearCast Gen 2 che ti permetterà di parlare in party con i tuoi amici senza suoni superflui, tutto grazie alla tecnologia di cancellazione del rumore.

Le SteelSeries Arctis Nova 1 sono le tue compagne di gioco ideale, indipendentemente dalla piattaforma che preferisci. Grazie alla compatibilità con PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e dispositivi mobili, potrai immergerti nelle tue avventure preferite ovunque tu sia.

Rendi la qualità sonora delle tue sessioni il top, senza dover soffrire il caldo. Fai subito tuo le ottime SteelSeries Arctis Nova 1, scontate del -33%, pagandole solamente 46,99€!