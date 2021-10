Freddo? Questa potente stufa può anche essere SMART (36€)

Inizia a far freddo, anche se ieri avevi pensato di fuggire al mare. Tutto normale, è ottobre: il mese in cui si passa agevolmente dalle maniche corte alla felpa in pile. Troppo presto per accendere i caloriferi, ma serve comunque scaldarsi: niente di meglio di una stufa per arrivare allo scopo velocemente. Se poi è smart, meglio ancora. Già, ma quanto costano questi dispositivi, quando sono connessi? Tanto, troppo per la loro utilità.

Ecco però che, con un po' di ingegno, puoi ovviare al problema del prezzo e portare casa un potente elemento per scaldarti, che rendi smart in un attimo grazie a una speciale presa, che ti permetterà di connettere in WiFi l'elettrodomestico. La stufetta, che è anche bellissima esteticamente, ha la porti a casa a 36€ circa appena mentre la presa la prendi a 9€ circa: una combo, che ti costa meno della metà di quando costerebbe una soluzione tutto in uno. Prendi tutto con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Combatti il freddo con questa stufa, anche smart

Un design retrò, o industrial, che colpisce immediatamente. Non il solito pezzo di ferro, che rovina l'arredamento. Questo gioiellino è bello anche da esporre mentre non è in uso.

Il suo potente motore (che arriva a un massimo di 1500W) ti garantisce due modalità di utilizzo, sulla base della quantità di calore che desideri (750W oppure 1500W). Inoltre, è dotato di ventola, che permette all'aria calda di essere gestita in modo uniforme.

Insomma, bella potente e completa. In abbinata alla presa smart di Tapo, puoi renderla smart in un attimo. Dopo averla configurata, potrai accenderla e spegnerla con lo smartphone, oppure usando la voce. Infatti, sarà addirittura compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Google Home.

Non perdere l'occasione di fare un affare, rendendo la tua casa ancora più smart. Ecco dove puoi trovare tutto quello che ti serve, direttamente da Amazon:

con design retrò a 36€ circa; presa smart Tapo (compatibile anche con Alexa e Google Home) a 9,99€.

