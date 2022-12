Freddo insopportabile? Il lampadario stufa INFRAROSSI è quello che serve

Il freddo è diventato rapidamente un problema. Cullarci nella calde giornate di ottobre ci ha allontanato dall’idea che, presto, la stagione più rigida avrebbe bussato alla porta. Adesso ci siamo: l’aria è gelida e bisogna lottare con il caro bollette. Il gas metano costo troppo e il pellet è ormai un lusso. Quindi, è bene prestare attenzione all’accensione delle caldaie, comunque siano alimentate.

Fra gli escamotage più immediati per rimanere al caldo, strizzando l’occhio ai consumi, ci sono certamente le stufe elettriche. Regolabili su più livelli, permettono di ottenere calore risparmiando in bolletta. Scegliendo poi una tecnologia particolare come quella a infrarossi, è possibile ottenere risultati ancora migliori. Se poi ci si fa furbi, decidendo di mettere all’interno un modello progettato anche per esterni, è ancora meglio.

Su Amazon ho scovato un modello con design a lampadario che merita decisamente attenzione anche perché in grado di risaldare ambienti fino a 40 metri quadrati. Super facile da installare, dotato di spettacolare design vintage industrial e in grado di regalare calore immediato, dove serve e quando serve. Ha un massimo assorbimento di 2500W, ma al minimo ne assorbe appena 800W.

Super facile da installare, è dotata di telecomando, che ne semplifica al massimo accensione spegnimento e regolazione. Resistente al contatto con l’acqua, proprio perché progettata anche per l’uso all’esterno, è perfetta per ambienti umidi come il bagno. Inoltre, non essendoci alcuna ventola da far girare, risulta un ottimo prodotto anche per chi soffre di allergia: nessun rischio di polvere nell’ambiente.

