Freddo dalle finestre? 2 trucchi MAGICI economici per risolvere (Amazon)

Fa freddo, ormai l’inverno è arrivato e bussa anche alle finestre. Proprio loro, che aiutano ad avere una casa luminosa, possono rischiare di far passare anche aria gelida, direttamente dai vetri e non solo. Infatti, il colpevole può essere anche il telaio, che magari ha qualche anno. Con un paio di piccole accortezze, avrai modo di isolare al meglio la tua abitazione, rendendola molto più efficiente a livello energetico. Il bello è che puoi farlo in totale autonomia, con un’operazione di fai da te assolutamente banale e con pochi spiccioli. Bastano due prodotti che trovi direttamente su Amazon:

un profilo in schiuma autoadesivo, isolante e super resistente, che sistemi nel telaio in pochi minuti. Il rotolo da ben 6 metri lo prendi a 8,99€ appena;

il secondo prodotto è una pellicola termica speciale, che basta montare sui vetri per ottenere – anche in questo caso – immediato isolamento termico; super economica, la confezione da 1,7X1,5 metri la prendi a 11€ circa appena.

In entrambi i casi, le spedizioni sono stoltamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Bene, dopo aver preso quello che ti serve, tutto quello che occorrerà fare è montare i prodotti sulle finestre, isolandole al meglio. In questo modo, potrai rendere l’ambiente immediatamente più caldo e non solo. Infatti, con un ambiente più confortevole e ricco di tepore, non sarai costretto a tenere l’impianto di riscaldamento al massimo.

Di conseguenza, il risparmio in bolletta è assicurato e non è un dettaglio da poco, considerando il prezzo attuale di gas metano, elettricità e pellet. Come vedi, rendere le finestre molto più isolate ed evitare che entri aria fredda, è molto più semplice di quanto pensi. Bastano questi due prodotti super economici, che può prendere direttamente da Amazon con pochissimi euro. Affronta al meglio l’inverno e rimani al caldo: basta pochissimo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.