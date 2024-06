Fotocamere verticali e display più grande: cosa aspettarsi da iPhone 16

La nuova lineup iPhone 16 non sarà presentata prima di qualche mese. Ma, come sempre accade, iniziato a circolare le prime indiscrezioni, sia a livello di novità software che di design. È proprio su quest’ultimo in particolare che si concentrano le ultime voci di corridoio, che vedrebbero un sostanziale discostamento del prossimo modello di fascia alta made in Apple con il suo predecessore, l’iPhone 15.

Tra i principali cambiamenti di cui si vocifera ci sarebbe l’aggiunta di nuovi pulsanti di tipo capacitivo, Ma anche un display più grande per le versioni Pro, mentre il modello standard manterrebbe le caratteristiche di sempre, a parte per la fotocamera che potrebbe essere disposta in verticale. Una bella carrellata di indizi, insomma, che ci fa sognare sui prossimi flagship Apple la quale – tuttavia – non ha mai smentito né confermato nulla.

Fotocamera in verticale e un nuovo tasto

A riportare le prime considerazioni è il portale cnet.com. La fotocamera occupa il primo posto: non soltanto sensori migliorati, ma un vero e proprio riposizionamento per iPhone 16 e la sua versione Plus (ma è probabile anche per Pro e Pro Max); non più diagonale, ma in verticale – simile alla disposizione adottata per iPhone 12. L’indiscrezione arriva dal commentatore australiano Trevor Long che avrebbe ricevuto un’unita “fittizia”: vale a dire non un prodotto fatto e finito, ma pensato per aiutare i produttori di custodie a prendere le giuste misure.

Questione pulsanti: secondo Mark Gurman di Bloomberg, iPhone 16 avrà un tasto dedicato all’acquisizione video (e forse foto) anche se non è ancora chiaro se sarà disponibile su tutti i modelli o se si tratta di un’esclusiva di quelli Pro. Il tasto Azione, presente soltanto su iPhone 15 Pro e Pro Max e che permette di creare “scorciatoie”, potrebbe essere invece esteso a tutti i prossimi modelli flagship, senza distinzioni. Entrambi i pulsanti saranno capacitivi.

Schermo più grande e nuove colorazioni

Si passa poi all’argomento dimensioni e peso. Sia iPhone 16 Pro che la sua versione Pro Max, come riporta Bloomberg, dovrebbero montare schermi più grandi, dando una svolta alle dimensioni standard applicate da Apple ormai da anni. Parlando di numeri, iPhone 15 Pro e Pro Max misurano rispettivamente 6,1 e 6,7 pollici; i nuovi modelli potrebbero invece raggiungere i 6,2-6,3 pollici e i 6,8-6,9 pollici. Non una grande differenza, ma comunque gradita da alcuni.

Infine c’è l’incognita colori: Apple potrebbe infatti avere in serbo per i suoi utenti nuove colorazioni per la linea di iPhone 16. Stando a un’indiscrezione pubblicata sul social network cinese Weibo, i modelli Pro e Pro Max potrebbero essere disponibili in quattro opzioni cromatiche: space black (nero), grigio, rosa e bianco. Ricordiamo che i modelli iPhone 15 attualmente in commercio offrono una gamma più limitata: titanium, titanium blu, titanium bianco e titanium nero.

Quanto ci sia di vero, ancora è presto per scoprirlo. La finestra di lancio della nuova linea di iPhone 16 è infatti prevista tra settembre e ottobre di quest’anno, quindi abbiamo di fronte ancora diversi mesi per speculare su novità e opzioni.