Fotocamera reflex Canon EOS 2000D in offerta a 452,99€ da MediaWorld

La fotocamera reflex Canon EOS 2000D rientra tra le offerte più interessanti del giorno. Grazie allo Speciale Aria Aperta e Mobilità di MediaWorld, è infatti in offerta a 452,99 euro, con la possibilità di beneficiare delle spese di spedizione gratuite scegliendo come opzione di consegna il ritiro in negozio.

Canon EOS 2000D è una reflex entry level facile e intuitiva, pensata appositamente per chi si affaccia per la prima volta al mondo delle reflex e vuole dare sfogo alla propria creatività quando è in vacanza o ogni volta che se ne presenti l’occasione.

Foto di qualità e ricche di dettagli, filmati cinematografici con risoluzione Full HD, qualunque siano le condizioni di luce. Questi i principali punti di forza della reflex EOS 2000D di Canon, a cui si aggiungono le tecnologie Wi-Fi e NFC per condividere istantaneamente le proprie immagini anche da remoto.

Se si coltiva già da tempo la passione per le foto ma finora ci si è limitati a scattare con lo smartphone, il modello EOS 2000D promette di rivoluzionare l’esperienza di scatto. Merito anche del sensore da 24 megapixel, la cui superficie è fino a 19 volte più grande rispetto a quella di molti telefoni di ultima generazione.

Il suo fiore all’occhiello è l’effetto dello sfondo sfocato, con una perfetta ripresa del soggetto in primo piano, per scatti artistici che sapranno convincere anche i più scettici di fronte alla bontà di una reflex entry level contro qualsiasi fotocamera presente sugli smartphone anche più quotati.

