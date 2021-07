Lo smartwatch Fossil Gen 5 + 5e è uno dei più venduti sul mercato. In promozione su Amazon lo acquisti a soli 169,15€. Grazie al ribasso, lo puoi portare a casa risparmiando ben 129,85€, un vero e proprio affare.

Le spedizioni sono iper veloci e gratuite in tutta Italia.

Gen 5 + 5e: lo smartwatch Fossil non ti delude

Elegante e perfetto sia per i polsi maschili che femminili, lo smartwatch Fossil è un portento. Te lo metti al polso e godi di mille funzioni differenti senza mai pentirti dell'acquisto. Rispetto a diversi modelli potrebbe costare un po' di più, ma vale ogni euro speso.

Disponibile in colorazione nera, ha una cassa rotonda che lo fa sembrare un più classico orologio da polso. Il suo quadrante, però, è una bomba di tecnologia. Hai a disposizione un display ultra ampio a colori che ti offre il massimo della visibilità, anche in pieno sole.

Con i suoi sensori ti tiene aggiornato sa sul tuo stato di benessere che sulle attività sportive che pratichi. In poche parole avrai sempre a disposizione dei dati per misurare le tue performarce. In più non ti dimenticare che è impermeabile e ci puoi finanche nuotare insieme.

Il sistema integrato è il famosissimo Wear OS di Google quindi non dovrai abituarti a qualcosa di nuovo, ma bensì tutto ti sembrerà semplice fin dal primo utilizzo. La batteria, infine, ti regala un'autonomia variabile in base all'utilizzo che ne fai: può arrivare fino a 14 giorni.

Acquista subito il tuo smartwatch Fossil su Amazon a soli 169,15€. Se sei abbonato Prime lo ricevi in solo un giorno in tutta Italia. Se invece sei un cliente standard non ti preoccupare, le spedizioni sono gratuite anche per te se scegli i punti di ritiro come modalità.

Ps: se vuoi lo paghi anche a rate grazie a Confidis.

