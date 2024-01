Fossil Gen 6: raffinato, robusto e in sconto FOLLE (-67%)

Il Fossil Gen 6, uno smartwatch di alta qualità, si presenta come un dispositivo incredibilmente versatile e potente, ora disponibile su Amazon con uno sconto SENSAZIONALE del 67%. Questo smartwatch opera su Wear OS by Google, garantendo un’esperienza fluida e integrata su dispositivi Android e iOS. La sua compatibilità è estesa, spaziando tra le ultime versioni di Android e iOS, con alcune variazioni in base al paese. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo stracciato di soli 99,00 euro, anziché 299,00 eur0.

Fossil Gen 6: le scorte a disposizione stanno andando letteralmente a ruba

Con una durata della batteria di 24 ore + vari giorni in modalità estesa, il Fossil Gen 6 è perfetto per affrontare le sfide della giornata senza preoccuparsi di rimanere a corto di energia. Il cavo dati USB con dock magnetico, rotante a 360 gradi per una facilità d’uso senza precedenti, consente una ricarica rapida del 80% in circa mezz’ora.

Il display sempre attivo, ora più luminoso e ricco di colori, offre una vasta gamma di quadranti per personalizzare il tuo stile. Con centinaia di app disponibili, dalle funzionalità di assistente virtuale al monitoraggio del fitness, pagamenti, musica, social, notizie, giochi e molto altro, questo smartwatch si rivela un compagno ideale per ogni attività.

Dotato di una struttura resistente all’acqua fino a 3 ATM, il Fossil Gen 6 è adatto a tutte le tue attività quotidiane. Monitora in modo automatico obiettivi di attività, passi, sonno, battito cardiaco, livello cardio, SpO2 e altro ancora. Grazie al GPS integrato, fornisce informazioni dettagliate su distanza e percorso durante l’attività.

Gestisci tutto dalla comodità del tuo polso. Ricevi notifiche di chiamate, messaggi di testo e app direttamente sullo smartwatch. La sincronizzazione automatica di ora, fuso orario e calendario ti assicura di non perdere mai una chiamata importante. Rispondi e chiama direttamente dall’orologio quando il telefono non è a portata di mano, ottimizzando al contempo la durata della batteria con modalità a risparmio energetico semplificate.

Non perdere altro tempo e approfitta subito di questo sconto FOLLE del 67% su Amazon prima che sia troppo tardi. Acquista il Fossil Gen 6 di altissima qualità al prezzo stracciato di soli 99,00 euro.

