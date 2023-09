Fossil e Google unite per uno smartwatch COLOSSALE: sconto di 110€

Se cerchi uno smartwatch che abbia carattere e che possa essere perfetto per qualunque situazione, non scendere a compromessi. Anche come regalo per lauree o per persone speciali questo modello che ho scovato è perfetto. Sai chi lo produce? Fossil e monta come sistema Wear OS di Google quindi non può che essere geniale.

Con uno sconto pari a 116€ su Amazon hai praticamente l’affare sotto il naso. Se stavi cercando qualcosa del genere non te lo fare scappare ma anzi, collegati e acquistalo subito a soli 213€. Rimarrai entusiasta.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Fossil e Google unite per uno smartwatch senza precedenti

Bellissimo, elegante ma anche perfetto per tutti i giorni questo smartwatch ha una marcia in più. Realizzato con materiali di prima qualità ti consente di avere non solo un accessorio grandioso ma anche un vero e proprio tocco smart alla vita di tutti i giorni.

Pensa che a primo sguardo può sembrare un più classico orologio da polso ma appena tocchi il quadrante la tecnologia prende il sopravvento. Display always on e luminoso per una vista senza precedenti. Con diverse opzioni per personalizzarlo lo abbini al tuo mood ogni volta che cambia.

Al suo interno hai sensori ultra-avanzati per tenere sotto controllo salute, fitness ma anche vita sociale. Ti faccio sapere che hai un monitor per il sonno, per il cuore, dei livelli di ossigeno nel sangue e tanto altro ancora.

Con le notifiche smart non te ne perdi una e c’è anche uno store che contiene centinaia di app così se ne hai bisogno, scarichi quella che vuoi. Tuttavia le sue caratteristiche non terminano qui visto che devo dirti che ha integrato il chip NFC. A cosa serve? Per pagare in maniera contactless.

GPS integrato, resistente all’acqua fino a 3 ATM e con batteria che si ricarica anche in wireless.

Questo smartwatch Fossil è un vero e proprio sogno ad occhi aperti. Non te lo perdere per nessuna ragione al mondo, collegati subito su Amazon e fallo tuo con 213€.

Spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.