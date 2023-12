Fossibot F102: lo smartphone rugged economico che illumina la notte

Fossibot F102 è uno smartphone rugged economico che offre una serie di caratteristiche molto interessanti, tra cui una solida costruzione, una batteria infinita da ben 16500mAh, una luce a LED potentissima e un prezzo incredibilmente basso considerata la qualità complessiva. Su Geekbuying, lo store che ci ha fornito il sample per questa recensione, Fossibot F102 è venduto a soli 174€ usando il coupon NNNFSTF102.

Design e costruzione

Fossibot F102 ha un design robusto e resistente agli urti. Con un peso di quasi 500g, è decisamente tra gli smartphone più pesanti sul mercato, ma questa caratteristica è bilanciata da una costruzione solida e resistente. È certificato IP68 e IP69K, il che significa che è resistente all’acqua fino a 1,5 metri di profondità per 30 minuti e alla polvere. Inoltre, il dispositivo ha una certificazione MIL-STD-810H, che lo rende resistente a una serie di condizioni limite, come temperature estreme, urti e vibrazioni.

Il dispositivo è realizzato in policarbonato e gomma, che gli conferisce una buona sensazione al tatto. È disponibile in due colori: rosso e nero. Il dispositivo che abbiamo avuto modo di provare è stato quello in colorazione nera, sobrio e professionale.

Fossibot F102: caratteristiche tecniche

Fossibot F102 ha un display LCD da 6,58 pollici con una risoluzione di 1080×2408 pixel. Il display è luminoso e nitido, e offre buoni angoli di visione. Lo smartphone è alimentato dal processore MediaTek Helio G99, abbinato a 12 GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione. Il dispositivo offre prestazioni più che buone per la maggior parte delle attività quotidiane, come la navigazione web, l’utilizzo di app di social media e la riproduzione di video.



Lo smartphone ha una configurazione a tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 108 MP Samsung S5KHM2SPO3, un sensore da 20 MP per la visione notturna e un sensore macro da 5 MP. La fotocamera frontale ha un sensore da 32 MP Sony IMX616.

Le fotocamere scattano immagini molto buone in condizioni di luce diurna, la qualità scende leggermente in condizioni di scarsa luminosità ma comunque i risultati sono decisamente al di sopra delle aspettative, soprattutto considerando che abbiamo a che fare con un rugged phone. Interessante la fotocamera frontale da 32MP che nelle prove effettuate ci ha consentito di scattare selfie di buona qualità. Molto interessante la funzionalità Under Water (richiamabile dalle impostazioni accessibili con uno swipe verso il basso) che consente di usare lo smartphone sott’acqua sia per scattare foto e realizzare video, sia per illuminare durante delle immersioni.

Fossibot F102 ha una batteria da 16500 mAh, che offre un’autonomia incredibile capace di durare giorni e giorni con un utilizzo normale. In standby la durata della batteria può raggiungere ben 1200 hours (50 giorni).

La potente luce a LED posteriore

Una delle caratteristiche più interessanti del Fossibot F102 è la potente luce a LED posteriore da ben 495 lumen. Questa luce è situata nella parte superiore del dispositivo, ed è visibile anche in pieno giorno. La luce è regolabile in intensità e può essere utilizzata per diverse attività, come l’illuminazione di sentieri o campeggi, o per segnalare la propria posizione in caso di emergenza. Grazie ad un tasto posto lateralmente è possibile attivare la luce e impostare le varie modalità di illuminazione oppure effettuare un SOS tramite segnali luminosi.

La luce a LED posteriore è una caratteristica molto utile per chi cerca uno smartphone rugged che possa essere utilizzato anche in condizioni di scarsa luminosità. È un’aggiunta che rende Fossibot F102 ancora più versatile e adatto a un’ampia gamma di attività ed è certamente il tratto distintivo più evidente di questo smartphone rugged.

Software

Il Fossibot F102 è dotato di Android 13 con interfaccia utente personalizzata da Fossibot per avere a portata di mano le funzioni principali offerte dallo smartphone. Tra le app aggiunte da Fassibot c’è una vera e propria cassetta degli attrezzi che comprende diverse utility tra cui bussola, fonometro, lente di ingradimento, metro e goniometro.

Conclusioni

Fossibot F102 è uno smartphone rugged economico, offerto a soli 174€ su Geekbuying con coupon NNNFSTF102, che offre una serie di caratteristiche molto interessanti, tra tutte la super batteria e la potentissima luce LED sono le due feature che lo rendono unico sul mercato. È certamente un’ottima scelta per chi cerca un dispositivo molto robusto e duraturo, adatto ad utilizzi outdoor “estremi” ma capace di destreggiarsi egregiamente anche come smartphone per un utilizzo “normale”.

Pro

Costruzione solida e super resistente.

Lunga durata della batteria.

Prezzo accessibile.

La luce a LED è potentissima e consente di illuminare molto bene anche in condizioni di oscurità totale.

Contro

Il peso di ben 498 grammi lo rende davvero uno smartphone complesso da trasportare nella vita quotidiana.

