Fortnite x DOOM: in arrivo le skin ufficiali dello sparatutto?

Il DOOM Slayer potrebbe essere una delle prossime skin in arrivo su Fortnite. A riferirlo sono gli insider Nick e Jeff Grubb del podcast di XboxEra, in cui hanno spiegato che l'operazione rientrerebbe in una vera e propria collaborazione tra Microsoft ed Epic Games.

Le due compagnie hanno in realtà già una partnership attiva visto l'arrivo in passato di Master Chief, protagonista di Halo, e di recente di Kat e Marcus dalla serie Gears of War. DOOM andrebbe ad unirsi quindi ai marchi Xbox e a quanto pare ce ne sarebbero altri.

Nick ha affermato infatti che secondo le sue fonti altri personaggi Microsoft/Bethesda faranno la loro comparsa in Fortnite nel prossimo futuro. DOOM Slayer, appunto, sarà uno di questi: difficile dire al momento quali potrebbero essere gli altri.

Fortnite: quando partirà il crossover con DOOM?

Le tempistiche potrebbero ancora essere lunghe: solitamente queste indiscrezioni arrivano anche con sei mesi di anticipo rispetto quella che è poi la release ufficiale, quindi non rimane che attendere.

Nel frattempo, ricordiamo che DOOM è la nota serie di sparatutto fantascientifici sviluppata da iD Software, che adesso fa parte degli Xbox Game Studios dopo l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft. Il franchise è tornato nel 2016 con un reboot che ha raccolto pareri favorevolissimi dalla stampa e del pubblico.

Il sequel diretto, DOOM Eternal, è andato addirittura ben oltre le aspettative, risultando come uno dei migliori sparatutto in prima persona degli ultimi anni. Si parla adesso dello sviluppo di un terzo episodio, che dovrebbe essere esclusiva PC e Xbox, ma è un discorso che verrà affrontato successivamente. Intanto, attendiamo di capire quando e se arriveranno le skin per Fortnite.