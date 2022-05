Fortnite: ufficiale la skin e gli oggetti di Obi-Wan Kenobi

Non è una grossa sorpresa dato che era stata anticipata da diverse indiscrezioni, ma la conferma ufficiale farà certamente felici i fan: Obi-Wan Kenobi entra ufficialmente a far parte di Fortnite con un pacchetto di costumi e oggetti a lui dedicati.

Il celebre personaggio di Guerre Stellari, che dal 27 maggio tornerà su Disney con una serie TV limitata a lui dedicata, debutterà proprio nella stessa data alle 2 ora italiana, insieme a dorso decorativo, piccone, deltaplano e altro ancora. Il pacchetto può essere acquistato regolarmente o vinto tramite la Coppa Obi-Wan Kenobi.

Fortnite: come vincere costumi e oggetti di Obi-Wan Kenobi

Il bundle, che si chiama semplicemente “Obi-Wan Kenobi“, includerà quanto segue:

Costume di Obi-Wan Kenobi

Dorso decorativo “Kit per deserto” incluso con il costume

Piccone “Lama di Obi-Wan”

Deltaplano “Intercettatore Jedi”

Emote “Messaggio di Obi-Wan”

Tutto questo potrà essere acquistato singolarmente o tramite il pacchetto dedicato. Il bundle include anche la schermata di caricamento “Kenobi, circondato“, che ti mostriamo di seguito.

C’è però una possibilità per vincere il costume Obi-Wan Kenobi e il dorso decorativo “Kit per deserto” in anticipo. Il 22 maggio si terrà un torneo Battaglia Reale a Coppie chiamato proprio “Coppa Obi-Wan Kenobi“. I concorrenti possono giocare fino a 10 partite nella finestra temporale di 3 ore concessa nella propria regione, con punteggio che verrà suddiviso in questo modo:

Vittoria reale: 25 punti

2°: 22 punti

3°: 20 punti

4°: 18 punti

5°: 17 punti

6°: 16 punti

7°: 15 punti

8°: 14 punti

9°: 13 punti

10°: 12 punti

11°: 11 punti

12°: 10 punti

13°: 9 punti

14°: 8 punti

15°: 7 punti

16°: 6 punti

17°: 5 punti

18° – 19°: 4 punti

20° – 21°: 3 punti

22° – 23°: 2 punti

24° – 25°: 1 punto

Ogni eliminazione costerà invece 1 punto. Per partecipare, è necessario avere l’autenticazione a due fattori attivata e verificata sul proprio account Epic oltre ad un livello account 50 o superiore.

Fortnite è disponibile per le principali piattaforme da gioco.

