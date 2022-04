Fortnite, la skin di Darth Vader potrebbe essere in arrivo

I fan di Star Wars e Fortnite possono sperare perché pare che la skin di Darth Vader sia davvero in arrivo. L'iconico villain della saga di Guerre Stellari potrebbe fare la sua comparsa sui campi di battaglia del Capitolo 3 del popolare sparatutto online: è quanto suggerisce una recente supposizione.

L'indiscrezione arriva direttamente dall'evento State of Unreal, andato in onda ieri e che, tra le altre cose, ci ha confermato lo sviluppo di un nuovo Tomb Raider. A catturare l'attenzione del noto leaker iFireMonkey è stato il dietro le quinte dell'introduzione dell'ultimo capitolo di Fortnite, che ha mostrato due monitor in cui figurava una cartella che si riferiva chiaramente a Vader.

Fortnite Capitolo 3 Stagione 3: Darth Vader tra i protagonisti?

L'ipotesi dunque è che Darth Vader possa far parte della terza stagione del Capitolo 3 di Fortnite che inizierà nel mese di giugno. Non è la prima volta del resto che il franchise di Star Wars farebbe capolino nel gioco: abbiamo avuto le skin di Rey e Finn, tra i protagonisti degli ultimi film firmati Disney, e di recente anche Boba Fett e Il Mandaloriano.

Non bisogna dimenticare che nel periodo in cui dovrebbe iniziare la terza stagione di Fortnite arriverà anche la serie TV dedicata a Obi-Wan Kenobi: aspettarsi un pacchetto completo di personaggi iconici provenienti dalla saga, soprattutto viste le continue collaborazioni tra Epic Games e Disney, è tutt'altro che utopistico.

Darth Vader, Obi-Wan Kenobi, ma anche Luke Skywalker, Han Solo e la Principessa Leila sono delle icone di Star Wars ed in generale della cultura Pop. L'inserimento di anche solo uno o due di questi personaggi potrebbe avere un successo clamoroso.