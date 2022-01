Fortnite ritorna su iOS grazie a GeForce NOW: ecco come provarlo

Fortnite ritorna finalmente su iOS, ma in modo diverso dal previsto. Nvidia ha infatti annunciato l'inserimento del popolare sparatutto online di Epic Games nel servizio di gaming in streaming GeForce NOW: il gioco sarà disponibile in beta chiusa e a tempo limitato per dispositivi mobile iOS e Android.

Per registrarsi alla beta basta aprire il sito ufficiale ed essere un membro di GeForce NOW: in questo modo si aiuterà la compagnia a testare la capacità dei server, la resa grafica e le prestazioni dei nuovi controlli touch.

Fortnite su iOS e Android grazie a GeForce NOW: come funziona

Nvidia ed Epic Games hanno lavorato insieme per abilitare una versione touchscreen di Fortnite per iOS e Android che funzioni attraverso il cloud. L'obiettivo è quello di offrire ai giocatori più opzioni di controllo, in questo caso di tipo touch, partendo proprio dal popolarissimo battle royale.

La beta chiusa avrà inizio la prossima settimana e, come detto in apertura, basta iscriversi al sito ufficiale per ottenere l'accesso che verrà distribuito a scaglioni nel corso delle prossime settimane. L'iscrizione Priority o RTX 3080 garantirà invece l'accesso prioritario ai server.

Inoltre, Nvidia fa sapere che questo è solo l'inizio: il cloud-to-mobile gaming punta a diventare una delle offerte principali di GeForce NOW, dando l'opportunità ai publisher di portare i loro giochi nelle mani di più giocatori con versioni touch-friendly. Non vengono al momento menzionati titoli specifici, ma la compagnia assicura che prossimamente verranno svelati i publisher che hanno aderito all'iniziativa.

Nel frattempo, per un ripasso su come giocare a Fortnite su dispositivi iOS e Android e sfruttare i relativi controlli touch potete consultare questa pagina. Non è propriamente il ritorno ufficiale su iOS che aspettavamo, ma è meglio di niente, in attesa che venga risolto il lungo contenzioso tra Apple ed Epic Games.