Fortnite x Uncharted: ecco le skin di Nathan Drake e Chloe Frazer

Come era prevedibile, l'imminente debutto del film di Uncharted porta con sé anche una collaborazione con Fortnite: l'ultimo puzzle per i content creator preparato da Epic Games è stato risolto a tempo di record e ha confermato di fatto l'arrivo del crossover tra la saga di Naughty Dog e il popolare battle royale online. Abbiamo quindi tutto: trailer, immagini e data di uscita. Dal 17 febbraio potremo giocare nei panni di Nathan Drake e Chloe Frazer anche in Fortnite!

FORTNITE X UNCHARTED TRAILER pic.twitter.com/ewRrsgIKKK — Shiina (@ShiinaBR) February 12, 2022

Fortnite e il crossover con Uncharted: come saranno le nuove skin?

Dunque, i due personaggi di Uncharted saranno disponibili in Fortnite con altrettante skin alternative: non troveremo infatti soltanto quelle ispirate agli omonimi videogiochi, ma anche quelle legate ai personaggi interpretati da Tom Holland e Sophia Taylor Ali nel film in uscita la prossima settimana, come è possibile vedere dalle immagini.

I nuovi costumi sono soltanto una parte ovviamente del pacchetto dedicato alla serie: sono in arrivo infatti anche un dorso decorativo, due picconi (uno di questi ispirati a Parashurama direttamente da L'Eredità Perduta), un deltaplano che somiglia all'aeroplano di Sully e un'emote che vedrà il nostro personaggio consultare il diario di viaggio esattamente come fa Nathan Drake.

Inoltre, l'occasione sarà utile per rispolverare, è quasi il caso di dirlo, le Mappe dei Tesori Sepolti, con cui lo stesso Nathan giocherà un ruolo di primo piano.

Il lancio del crossover tra Fortnite e Uncharted è previsto la prossima settimana, il 17 febbraio. Vi informeremo non appena ci sarà l'annuncio ufficiale definitivo da parte di Epic Games anche se, insomma, sarà una formalità.