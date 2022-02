Fortnite offline per la patch 19.30: quando torna online? [Agg.]

Epic Games ha confermato di stare procedendo, oggi 15 febbraio 2022, con il roll-out e l'installazione della patch 19.30 per Fortnite: per questa ragione, i server sono stati momentaneamente disabilitati e il popolare battle royale non funzionerà fino a quando le operazioni non verranno concluse. La compagnia prevede comunque di tornare online entro la mattinata.

Aggiornamento – Il gioco è tornato regolarmente online con le novità della patch. Buon divertimento!

Fortnite: quando torna online e cosa include la patch 19.30 del 15 febbraio?

L'update 19.30 di Fortnite mira a snellire un po' la procedura che porta i giocatori in battaglia: infatti, Epic Games fa sapere di aver rimosso la schermata iniziale in cui scegliere se giocare in “Salva il Mondo”, “Battaglia Reale” e modalità “Creativa” allo scopo di proiettare gli utenti subito nella lobby, scegliere il match a cui unirsi e iniziare a giocare. L'obiettivo insomma è ridurre ulteriormente i tempi di attesa.

In previsione di questo aggiornamento, lo sviluppatore ha quindi disattivato i server legati al matchmaking: l'ultimo update risale a un'ora fa e per adesso non ci sono ulteriori novità in tal senso. Come dicevamo in apertura, comunque, l'obiettivo è quello di riportare online Fortnite con la nuova patch entro la mattinata.

Vi informeremo dunque non appena ci sarà la conferma che sarà possibile tornare a giocare al battle royale: nel frattempo, continuate a pazientare un po'!