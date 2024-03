Fortnite offline oggi 8 marzo: ecco quando tornerà online

Doveva essere la solita consuetudine, ma i lavori di manutenzione che avrebbero portato Fortnite al Capitolo 5 Stagione 2 si sono protratti più del previsto. Come ha confermato l’account X ufficiale del supporto per gli utenti, il gioco è ancora offline e lo sarà per almeno altre 8 ore.

Un colpo di scena che costringerà gli appassionati ad una lunga attesa prima di poter mettere le mani sulle novità previste con questa Stagione. Riportiamo di seguito quanto dichiarato ufficialmente dagli sviluppatori:

“Ciao a tutti, abbiamo riscontrato un problema imprevisto durante la manutenzione e dobbiamo prolungare il tempo di inattività di almeno 8 ore aggiuntive. Ci scusiamo per aver fatto aspettare a tutti più del solito prima di entrare nel capitolo 5, stagione 2 di Battle Royale. Il team sta lavorando a questo problema il più rapidamente possibile e forniremo un altro aggiornamento quando avremo maggiori informazioni.”

Non ci rimane che attendere per scoprire quando Fortnite, oggi 8 marzo 2024, tornerà online.