La nuova stagione di Fortnite è alle porte, intanto un tweet di Epic Games mostra un trailer con all’interno la maglia numero 10 di Neymar. Poco dopo il profilo ufficiale del calciatore ricondivide il post, commentando con un’emoticon e scatenando l’entusiasmo di molti appassionati, arriverà una skin dedicata a Neymar?

L’account ufficiale di Fortnite ha pubblicato un teaser relativo all’imminente Season 6, in arrivo domani su tutte le piattaforme di gioco. Il nuovo capitolo introdurrà una serie di cambiamenti a porterà avanti la linea narrativa del gioco, escludiamo che Neymar possa prender parte alla trama fantascientifica sviluppata da Epic.

In caso la collaborazione con il famoso calciatore dovesse essere confermata, potremmo assistere – con ogni probabilità – al debutto di una skin dedicata a Neymar con tanto di divisa da calcio e maglia numero 10. I giocatori del celebre battle royale appassionati di calcio apprezzerebbero la possibilità di muoversi, sparare e costruire assumendo le sembianze di uno dei calciatori più famosi al mondo.

Non abbiamo conferme ufficiali e per adesso si tratta soltanto di supposizioni, ma il tweet di Epic poi ricondiviso da Neymar fa ben sperare. Non ci resta che attendere ancora qualche ora per scoprire cosa bolle in pentola tra il campione di calcio e la software house americana, l’arrivo della Season 6 è previsto in mattinata domani 16/03/2021.

Videogames