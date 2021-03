Secondo i dataminer l’arrivo dei dinosauri in Fortnite è vicino, la uova presenti all’interno della mappa stanno per schiudersi. Con l’arrivo della Stagione 6, nel celebre battle royale sono arrivati belve feroci e armi antiche e sembra che siano in arrivo anche animali preistorici come i dinosauri.

Non abbiamo informazioni ufficiali a riguardo, ma alcuni analisti hanno scovato degli indizi all’interno dei file di gioco di Fortnite. Il famoso leaker HYPEX ha pubblicato un tweet nel quale segnala che le uova sono al terzo stadio e non manca molto alla schiusa, con ogni probabilità con il prossimo aggiornamento 16.10 Epic Games introdurrà i dinosauri sull’isola.

I primi ad arrivare potrebbero essere i velociraptor, alcuni indizi nei file di gioco fanno riferimento proprio a questa specie. Attendiamo con ansia ulteriori informazioni a riguardo da parte dei dataminer, per adesso sembra che l’arrivo dei dinosauri in Fortnite sia più vicino del previsto.

