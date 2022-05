Fortnite, arriva la fine del Capitolo 3 - Stagione 2: la data dell'evento

Epic Games ha annunciato che l’evento finale di Fortnite Capitolo 3 – Stagione 2 si terrà il prossimo 4 giugno alle 22 ora italiana. Collisione permetterà ai partecipanti di schierare tutte le forze a disposizione, in quello che sarà il solito spettacolare evento conclusivo che ci proietterà poi alla prossima stagione.

Tutti coloro che effettueranno l’accesso al gioco il 4 giugno a partire dalle 14:00 ora italiana potranno ricevere una schermata di caricamento e un brano per lobby in esclusiva. Nei giorni che precederanno l’evento, il Negozio Oggetti permetterà di provare i costumi “Squadra Armi Mecha” e scoprire le novità di giugno per la Crew di Fortnite.

Fortnite: si chiude il Capitolo 3 – Stagione 2, tutti i dettagli dell’evento finale

Chiamato “Collisione“, l’evento finale di Fortnite Capitolo 3 – Stagione 2 spingerà i giocatori a completare gli incarichi rimasti e sbloccare le relative ricompense prima della data del 4 giugno alle 22 ora italiana. Tra questi:

Completare gli incarichi speciali di Prowler

Raccogliere gli Omni-chip rimasti per sbloccare varianti del piccone Omni-spada

Scambiare con ricompense le Stelle della battaglia che ti restano

Tutte le Stelle della Battaglia non utilizzate verranno automaticamente riscattate in cambio delle prime ricompense disponibili, perdendo però gli Omni-chip della fine stagione. Gli incarichi dei pacchetti verranno invece trasferiti alla stagione successiva.

Infine, a partire dal 31 maggio, alle 15 ora italiana, inizierà la Settimana del Reparto Occasioni, che offrirà tutti i servizi dei personaggi e gli oggetti esotici ad un costo scontato che si potrà pagare con tutti i lingotti rimanenti, che scadranno al termine della stagione.

Fortnite è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e Android. Puoi giocare anche in streaming con Xbox Cloud Gaming e Nvidia GeForce NOW.

