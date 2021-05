In occasione dei playoff della NBA, Epic Games annuncia una collaborazione con la federazione americana di basket, per introdurre in Fortnite alcuni contenuti a tema. Il trailer ufficiale del crossover è stato pubblicato nei giorni scorsi sul canale YouTube del noto battle royale, mostra in pochi secondi alcune skin con le divise ufficiali dei team partecipanti ai playoff.

Si tratta di cinematiche e non di sequenze di gioco, ma nella schermata finale si intravede un canestro sulle spalle di uno dei personaggi, che fa pensare ad un elemento cosmetico aggiuntivo. I 30 team coinvolti vedranno le loro divise ufficiali debuttare in Fortnite, grazie all'evento Fortnite x NBA Team Battles. Le stelle del basket americano, Donovan Mitchell e Trae Young saranno protagonisti del “Locker Bundles”, che include oggetti e accessori ispirati ai due campioni degli Utah Jazz e degli Atlanta Hawks.

Inoltre fino al 23 maggio è possibile collegarsi al sito ufficiale dell'evento per supportare la propria squadra preferita, completando una serie di sfide e vincendo premi in V-Bucks.

Videogames