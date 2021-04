Gli appassionati del celeberrimo videogioco sono letteralmente impazziti per il fumetto “Fortnite Batman Punto Zero” ed è quindi abbastanza logico che sia quasi impossibile da trovare. Fortunatamente, oltre che in edicola, puoi accaparrartelo anche su Amazon, con il vantaggio di effettuare il preordine con largo anticipo. Ecco dove puoi trovare il secondo e il terzo numero del fumetto.

Fortnite Batman Punto Zero su Amazon: numero 2 e 3

Oltre a essere un piacere collezionare il fumetto, gli utenti cercano di accaparrarselo anche perché in omaggio ci sono dei codici che permettono di accedere a premi e skill, direttamente in gioco. Inoltre, chi avrà comprato tutti i 6 numeri, alla fine potrà ricevere la skin di Batman Zero Corazzato.

Il secondo numero, ad esempio, offre come ricompensa il bellissimo deltaplano Batman Zero Wing mentre il terzo numero ti permette di ottenere il piccone di Cat Woman! Oggetti imperdibili per un appassionato.

Per preordinare subito il numero due e il numero tre di Fortnite Batman Punto Zero, tutto quello che devi fare è accaparrarteli da Amazon:

Attenzione: può capitare che il prodotto risulti non disponibile al preordine, ma è temporaneo. Continua a provare fino a quando non torna nuovamente possibile. Ti sei perso il primo numero? Puoi ordinare anche lui direttamente su Amazon.

Non perdere sconti, occasioni e chicche Amazon: trovi i migliori sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone