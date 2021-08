Dopo diversi giorni tra rumor e indiscrezioni, è arrivato l'annuncio ufficiale da parte di Epic Games. Ariana Grande sarà la prossima artista ad esibirsi in concerto all'interno di Fortnite, in occasione dell'evento Rift Tour.

L'evento musicale si estenderà per ben 3 giorni con 5 spettacoli differenti, ecco le date e gli orari con fuso orario italiano:

Sabato 7 agosto – ore 00:00

Sabato 7 agosto – ore 20:00

Domenica 8 agosto – ore 06:00

Domenica 8 agosto – ore 16:00

Lunedì 9 agosto – ore 00:00

Ariana Grande non è il primo artista internazionale a debuttare in Fortnite, raccoglie il testimone da Travis Scott, protagonista di uno spettacolare evento musicale che ha coinvolto oltre 27 milioni di giocatori durante la scorsa estate. Per la cantante statunintense sono previste 5 esibizioni, tra sabato 7 agosto a lunedì 9 agosto 2021.

Durante il concerto i giocatori avranno la possibilità di sbloccare diversi oggetti cosmetici e reicompense a tema, affrontando e superando una serie di sfide. Inoltre l'evento Rift Tour sarà introdotto da una serie di “esperienze a tema Fortnite” con sottofondo musicale, stando alle dichiarazioni ufficiali di Epic Games, che consiglia di accedere al gioco con almeno un'ora di anticipo rispetto all'inizio degli spettacoli.

Il debutto di Ariana Grande in Fortnite coinciderà con l'uscita del costume ufficiale esclusivo della nota cantante americana, disponibile all'acquisto all'interno dello store del gioco.

