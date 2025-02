Forte modifica sul digitale terrestre a livello nazionale

Mentre vi abbiamo aggiornato sull’ultimo aggiornamento dei multiplex nazionali del digitale terrestre, in queste ore un’altra modifica importante è stata segnalata in uno dei Mux Nazionali più sfruttati e famosi. Si tratta di una variazione che vede protagonista il Persidera Mux 3.

Nello specifico, al momento CS24.LIVE è stato sostituito da un altro canale sull’LCN 63. Al suo posto ora è tornato in onda CANALE 63. Una modifica particolarmente importante che lascia presumere un ulteriore aggiornamento di assestamento per completare la modifica in corso.

Infatti, attualmente CS24.LIVE sta regolarmente trasmettendo le sue programmazioni in streaming sul suo sito web ufficiale. CENTRO SERENA, il cui acronimo è CS24.LIVE, su scala nazionale è sintonizzabile sulle frequenze dal Mux Persidera 3 al Logical Channel Number 144. A livello locale sul canale TELEITALIA 41, all’LCN 95 presente nel Mux Locale 1 Lazio.

Digitale Terrestre: cosa fare dopo questa modifica

In questo momento, gli utenti dotati di un televisore o decoder dotato di risontonizzazione automatica dovrebbero già avere disponibile la modifica avvenuta sulla piattaforma digitale terrestre, nello specifico al Mux Persidera 3.

In caso contrario, se all’LCN 63 non dovesse essere trasmessa l’emittente CANALE 63, sarà necessaria una ricerca automatica dei canali. Questo procedimento si avvia dalle impostazioni del telecomando alla sezione “Ricerca Canali”.

Per una verifica più attenta riportiamo ora il Mux Persidera 3 del digitale terrestreaggiornato a questa ultima modifica: