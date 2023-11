Forspoken PS5: CROLLO TOTALE del prezzo su Amazon (14,97€)

Vuoi regalarti un nuovo entusiasmante gioco per PlayStation 5 senza spendere troppo? Allora approfitta del clamoroso sconto di Amazon su Forspoken che oggi puoi acquistare al suo prezzo più basso mai visto: soltanto 14,97 euro. Grazie alla spedizione Prime lo riceverai immediatamente e sarai subito pronto per giocare questa divertente avventura action-RPG.

Forspoken PS5 al minimo storico: i dettagli sul gioco

In Forspoken accompagni Frey, un’eroina riluttante, nel suo viaggio alla ricerca della strada di casa. Catapultata in una terra antica e fantastica, Frey si impegna in un’avventura mozzafiato, esplorando i vasti regni di Athia.

Questi regni ti accolgono con la loro bellezza straordinaria e le creature soprannaturali che li abitano. Un open-world da esplorare, pieno di meraviglie e pericoli, grazie a tecnologie all’avanguardia che danno vita a un ambiente incredibile.

Sfida la gravità con il parkour intuitivo di Frey, arrampicandoti sulle pareti, balzando tra canyon e immergendoti in paesaggi senza confini. Affronta terribili mostri in combattimenti magici, sfruttando un arsenale di incantesimi personalizzabili che si adattano al tuo stile di gioco.

Forspoken per PS5 offre un'esperienza di gioco coinvolgente e straordinaria per gli amanti del genere.

