Forspoken, l'esclusiva PS5 di Square Enix è stata rinviata

La notizia era un po' nell'aria, ma adesso Square Enix ha annunciato ufficialmente che Forspoken è stato rinviato. Il nuovo action-RPG sviluppato da Luminous Productions, un team formato proprio a lavorare per questo progetto, è stato spostato all'11 ottobre 2022, diversi mesi dopo la release prevista inizialmente per maggio.

In lavorazione per PC e in esclusiva console per PlayStation 5, lo studio si prenderà il tempo aggiuntivo per rifinire il gioco per non deludere le aspettative degli appassionati.

Forspoken, perché è stata rinviata l'esclusiva PS5 di Square Enix

Con un messaggio diffuso tramite i propri canali social, Luminous Productions ha spiegato:

“Abbiamo deciso di spostare la data di uscita di Forspoken all'11 ottobre 2022. La nostra visione per questa nuova entusiasmante IP è quella di offrire un mondo di gioco e un'eroina che i giocatori di tutto il mondo vorranno vivere negli anni a venire, quindi fare le cose per bene è importante per noi. A tal fine, nei prossimi mesi concentreremo tutti i nostri sforzi sul perfezionamento del gioco e non vediamo l'ora che possiate vivere il viaggio di Frey questo autunno“.

Il gioco è stato annunciato per la prima volta a giugno 2020 come titolo di debutto di Luminous Productions, nuovo team interno di Square Enix. L'obiettivo è realizzare un titolo che sia capace di sfruttare al massimo le capacità tecniche di PS5, per cui c'è un accordo di esclusiva che dovrebbe durare almeno un paio d'anni.

Forspoken è presentato come un'avventura basata sulla narrativa ambientata in un mondo bellissimo ma crudele. Nei panni di Frey Holland, una normale giovane donna che si ritrova suo malgrado a dover sfruttare abilità magiche di cui non era a conoscenza, dovremo sopravvivere nella fantastica ma pericolosa terra di Athia.

Tra gli esponenti del team di sviluppo ci sono diversi reduci di Final Fantasy 15, a cui il gioco si ispira chiaramente specialmente per quanto riguarda il sistema di combattimento.