Forno Pizza G3 Ferrari Delizia a soli 79,99€ da Unieuro (anche in 3 rate)

Il forno pizza G3 Ferrari Delizia è in offerta a 79,99€ sul sito di Unieuro, nell’ambito della campagna promozionale Bello bello Black Friday. Si tratta del prezzo più basso del web: su Amazon, dove la Settimana del Black Friday è andata in archivio alla mezzanotte di ieri, lo stesso modello costa 99€. Ecco il link all’offerta.

G3 Ferrari Delizia è uno dei migliori forni per pizza disponibili sul mercato, grazie al quale puoi gustare la pizza in tutta la sua fragranza, cosa impossibile con un forno tradizionale. Se ami la vera pizza napoletana, allora questo è il prodotto giusto.

Forno per pizza G3 Ferrari Delizia al prezzo più basso sul sito di Unieuro

Il fornetto elettrico Pizza Delizia è tra i primi fornetti a guscio progettati appositamente per la pizza. Uno dei suoi segreti è la cottura ad altissima temperatura: grazie alla base in pietra refrattaria e alla doppia resistenza in acciaio corazzato, è in grado di sprigionare fino a 400 gradi.

Il risultato finale è una pasta croccante e un condimento morbido, per una pizza da 10 e lode. Tutto questo con un occhio anche ai consumi: solo 1.200W, una potenza inferiore rispetto a quella di un asciugacapelli.

Oltre alla pizza, il fornetto Pizza Delizia consente di cucinare anche altri piatti, tra cui piadine, schiacciate, torte dolci o salate, castagne, focacce e tanto altro ancora.

Puoi acquistare il forno per pizza G3 Ferrari modello Delizia in offerta a 79,99€ su Unieuro. Se vuoi, puoi anche decidere di pagare in tre rate a interessi zero da 26,66€ al mese.

