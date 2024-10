Forno elettrico De'Longhi da 14 litri e 5 funzioni per cuocere di tutto

Tieniti forte perché ti sto per segnalare un’offerta incredibile e che sicuramente durerà poco tempo. Dunque prima che scada vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello il forno elettrico De’Longhi a soli 104,99 euro, invece che 199,99 euro.

Ebbene sì, con questo sconto del 48% avrai un risparmio pazzesco di 95 euro sul totale. Soprattutto ti porti a casa un elettrodomestico utilissimo in grado di cuocere e riscaldare tantissimi cibi. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 21 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Forno elettrico De’Longhi: cucina veloce e semplice

La peculiarità del forno elettrico De’Longhi è sicuramente il suo design estremamente compatto e pratico che ti permette di portartelo ovunque. Nonostante sia piccolo gode di una capienza da 14 litri e due ripiani con le sue griglie che potrai spostare è cambiare come desideri in base ai piatti che devi cucinare. Potrai mettere all’interno tranquillamente un pollo intero.

Possiede un termostato regolabile che va da 100 °C a 220 °C e ti permette quindi di scegliere esattamente la temperatura che desideri. Inoltre è dotato di un timer di 120 minuti con spegnimento automatico e indicatore acustico. Avrai la possibilità di scegliere tra 5 funzioni di cottura: statica, ventilata, grill, scongelamento e mantenimento del calore. Inoltre inclusi troverai due griglie cromate, un vassoio raccogli briciole e una leccarda.

Stai ancora leggendo? Ti assicuro che non c’è più il tempo per farlo. Lo sconto è troppo allettante per durare ancora molto. Dunque prima che sparisca vai su Amazon e acquista il tuo forno elettrico De’Longhi a soli 104,99 euro, invece che 199,99 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo adesso cliccando qui.