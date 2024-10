Forno elettrico Ariete per cuocere 2 pizze insieme in soli 4 minuti

Se ami la pizza e spesso la mangi a casa con i tuoi amici allora sicuramente l’offerta che ti sto per segnalare è perfetta per te. Vai subito su eBay e aggiungi al tuo carrello il forno elettrico Ariete per due pizze a soli 147,29 euro, invece che 200 euro.

Anche se non viene segnalato il prezzo originale lo puoi vedere sullo store ufficiale ed è quello che ti ho scritto sopra. Dunque in questo momento puoi avere un notevole risparmio di oltre 52 euro sul totale. Una grandissima promozione soprattutto per ciò che potrai ottenere: la pizza buona come in pizzeria per te e per tutti i tuoi ospiti.

Forno elettrico Ariete per 2 pizze in 4 minuti

Questo forno elettrico Ariete, a differenza dei suoi predecessori, è in grado di cuocere 2 pizze contemporaneamente. Questo grazie alle due pietre refrattarie dal diametro di 32 cm. Per cui potrai risparmiare tantissimo tempo e invitare tutti gli amici che vuoi a casa tua. In appena 4 minuti sfornerai due pizze buonissime. Le due zone sono separate e possiedono due termostati indipendenti per gestire la cottura separatamente.

Le pietre refrattarie sono dotate di un trattamento trasparente antiaderente che ti permette di pulirle più velocemente e in modo semplice. Il termostato lo puoi regolare su 5 livelli differenti e arriva a un massimo di 400 °C. Questa temperatura ti permette di replicare quello che avviene in un forno a legna. Inoltre avrai la possibilità di cuocere tantissimi cibi, non soltanto le pizze, e questo lo rende estremamente versatile. Ha un design compatto una volta chiuso e quindi occupa poco spazio.

Oggi puoi portarti la pizzeria direttamente dentro casa senza spendere una cifra esorbitante. Dunque non aspettare che l’offerta svanisca nel nulla. Vai subito su eBay e acquista il tuo forno elettrico Ariete per due pizze a soli 147,29 euro, invece che 200 euro. Lo potrai ricevere a casa tua entro 3 giorni senza pagare la spedizione.