Forno Ariete per 2 pizze in SOLI 4 MINUTI su eBay in SCONTO di 44€

Sei un amante della pizza? Andresti in pizzeria praticamente tutte le sere? Allora non perdere questa fantastica occasione. Se vai ora su eBay puoi mettere nel tuo carrello il forno Ariete per 2 pizze a soli 155,99 euro, invece che 200 euro. Per averlo a questo prezzo inserisci il codice PSPRFEB24 al momento del pagamento.

Anche se non è visibile considera che il prezzo sullo store ufficiale è di 200 euro appunto, quindi adesso puoi risparmiare ben 44 euro sul totale. Non è certo una promozione da perdere.

Forno Ariete per 2 pizze a un prezzo da non credere

Con questo bellissimo e pratico fornetto fai diventare casa tua una pizzeria, piuttosto che spendere soldi in giro. E ne potrai fare due in contemporanea in soli 4 minuti. Infatti questo forno è dotato di due piastre dove posizioni la pizza e due termostati separati per selezionare la temperatura. Così gestisci la cottura come desideri.

Le due pietre refrattarie da 32 cm sono realizzate con un trattamento antiaderente trasparente che migliora anche la pulizia quando hai terminato di cuocere le pizze. Puoi impostare la temperatura su 5 livelli fino a un massimo di 400° C. Questo ti permette sia di cuocere diversi alimenti, oltre alla pizza, sia di avere la massima temperatura per cuocere come in un forno da pizzeria. E puoi fare anche la pizza surgelata in un istante.

Insomma questa è una possibilità più unica che rara, quindi fai alla svelta. Prima che sia tardi vai su eBay e acquista il tuo forno Ariete per 2 pizze a soli 155,99 euro, invece che 200 euro. Per averlo a questo prezzo ricordati di inserire il codice PSPRFEB24 al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.