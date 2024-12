Forno a microonde Sharp: potentissimo e con barbecue integrato, sconto record su Amazon (-35%)

Sconto mai visto su Amazon per questo potentissimo e immenso forno a microonde del marchio Sharp: grazie ad un’offerta del 35% puoi pagarlo infatti al prezzo più basso di sempre a soli 128,86 euro invece di 199. Al checkout puoi persino attivare il pagamento rateale per alleggerire la spesa iniziale.

Forno a microonde Sharp: potente, capiente e ricco di funzioni

Questo forno a microonde semplificherà parecchio il tuo lavoro in cucina: ha una potenza di 900W per il microonde e addirittura di 1000W per il grill dandoti modo di cucinare, riscaldare o grigliare in tempi record.

La capacità da 25 litri e l’interno senza piatto girevole offre più spazio che mai, dandoti la possibilità di sfruttare persino stoviglie quadrate o teglie di dimensioni maggiori.

Tramite il pannello touch digitale, elegante e moderno, potrai controllare facilmente le varie impostazioni come i 10 livelli di potenza, la funzione di scongelamento rapido e appunto la funzione grill per avere piatti croccanti e dorati, come il pollo alla griglia o le verdure gratinate.

Infine, la funzione ECO ti aiuterà a ridurre il consumo energetico, con un impatto del forno minore sulla tua bolletta. A completare il quadro, anche 12 programmi di cottura automatici e un design elegante in nero: il prezzo finale di 128,86 euro invece di 199,99 lo rende un affare da non perdere.