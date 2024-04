Forno a microonde da 20 l Hisense: doppio sconto WOW (-50€)

Ti sei sempre trovata bene ad utilizzare il forno a microonde, perché ti fa risparmiare molto tempo, ma il tuo elettrodomestico è ormai datato e vorresti cambiarlo con uno nuovo? Per tua fortuna su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo. Infatti, oggi puoi portarti a casa questo eccellente forno a microonde da 20 l Hisense con controllo elettronico in offerta TOP, al prezzo di soli 99 euro invece di 149 euro.

Dunque, per poter acquistare questo prodotto dalla qualità indiscutibile, al prezzo così ribassato, dovrai approfittare subito del mega sconto del 27% e di un ulteriore sconto di 10 euro che potrai applicare tramite coupon.

Ma non finisce qui, infatti se sei cliente Amazon Prime, oltre a poter usufruire di spedizione e reso gratuiti in tutta Italia, potrai anche acquistare subito il forno a microonde e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis al check out.

Ottimo sotto ogni punto di vista, questo magnifico forno a Microonde è caratterizzato da un bellissimo design compatto con controllo elettronico e una potenza di 700 W. Non manca l’utilissima funzione Grill, la quale, grazie al calore diretto prodotto appunto da questa funzione, sarà più facile rendere croccanti i tuoi cibi, o addirittura – se vorrai – potrai anche tostare gli alimenti, per cibi morbidi all’interno e croccanti all’esterno.

Potrai velocizzare i tempi con l’aiuto della funzione scongelamento che modula la potenza delle microonde al minimo, in questo modo potrai scongelare in maniera uniforme le pietanze congelate per risultati ottimali e in poco tempo.

Utilizzando contemporaneamente il Grill e microonde su 3 livelli di potenza, avrai la possibilità di scegliere la cottura ideale per quello che andrai a cuocere. Quindi, acquista questo magnifico forno a microonde da 20 l Hisense. Non perdere altro tempo!