F1, Bahrain Grand Prix: come vederlo in streaming

Anno nuovo, nuova stagione di Formula 1 che, il prossimo fine settimana, è pronta ad accendere i motori per regalare un altro anno di gare mozzafiato. Nondimeno, già da questo weekend sarà possibile assistere ai test prestagionali, per la precisione già da ieri e oggi, venerdì 11 marzo, dalle ore 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. Nuove auto, nuovi e vecchi piloti, scuderie sempre più agguerrite. Ecco quali sono gli ingredienti promettenti per la F1 2022.

Tutti gli appassionati non vedono l'ora di poter cominciare ad assistere a sorpassi spettacolari, ma non mancheranno anche incidenti spaventosi, si spera non gravi, e una competizione a livelli mai visti finora. Ma quali sono le modalità per vedere le gare del Gran Premio F1 2022?

In questo articolo vi diremo tutti i dettagli su come vedere la nuova stagione della Formula 1, e ogni singola gara in streaming anche gratis. Iniziamo quindi a scoprire come assistere al Bahrain Grand Prix F1 2022.

F1, Bahrain Grand Prix: dove vedere le gare

Test, prove, qualifiche e poi la gara. Sono queste le tappe che ci accompagneranno gli ultimi giorni della prossima settimana alla griglia di partenza del Bahrain Grand Prix dove tutte le scuderie inizieranno una lotta senza esclusione di colpi per raggiungere il podio. Questa prima tappa storica della F1 darà modo agli spettatori di capire come effettivamente le vetture si comporteranno in gara. Ci sarà da divertirsi.

In Italia, come si poteva immaginare, anche quest'anno sarà possibile vedere il campionato di Formula 1 2022 su Sky Sport, tramite parabola o connessione internet e un abbonamento attivo con la Pay-per-view, oppure in streaming tramite NOW TV, la piattaforma digitale di Sky. Tuttavia esistono dei canali esteri dove è possibile vedere gratuitamente la F1, ma l'unico requisito è utilizzare una VPN.

Formula 1: come vederla gratuitamente in streaming con VPN

Come anticipato, in questi tre giorni avremo modo di assistere ai test prestagionali della F1 2022 sul tracciato di Sakhir, sede del gran premio del Bahrain. Potremo vederli su Sky, tramite abbonamento, o su NOW TV, sottoscrivendo il piano mensile di questa piattaforma di streaming on demand. Tuttavia è possibile assistere alle gare anche in streaming utilizzando un buon VPN come NordVPN.

Ecco tutti i channels dove verranno trasmesse in streaming le gare di F1 2022:

ESPN 🇺🇸 (paid);

FuboTV 🇺🇸 (paid);

TSN 🇨🇦 (paid);

RDS 🇨🇦 (free);

Kayo Sports 🇦🇺 (paid);

Sky Sports 🇬🇧 (paid);

BBC Radio Iplayer 🇬🇧 (free);

All4 🇬🇧 (free);

TV Now 🇩🇪 (paid);

ServusTV 🇦🇹 (free);

ORF 🇦🇹 (free);

SRF 🇨🇭 (free);

MatchTV 🇷🇺 (paid);

Viaplay 🇸🇪 (paid);

Eleven Sports 🇵🇱 🇵🇹 (paid);

Hot Star 🇮🇳 (paid).

Ad ogni modo, il nostro consiglio è sempre quello di utilizzare canali ufficiali per assistere alle gare della F1 2022.