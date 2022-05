Formula 1: orari TV e streaming del GP di Spagna a Barcellona

Nuova tappa per la stagione 2022 del campionato di Formula 1. Dopo la gara di Miami eccoci qui ad attendere i semafori sulla griglia di partenza del circuito di Montmeló a Barcellona. Si prospetta una gara emozionante come ormai siamo abituati da diversi mesi.

Si tratta di uno dei circuiti più conosciuti e praticati sia dai piloti delle monoposto, che dagli ingegneri che dovranno portare i bolidi a quattro ruote verso prestazioni incredibili. Insomma, la corsa al podio è ancora accesa e quindi è il momento di entrare nel vivo della Formula 1 GP di Spagna.

Scopriamo quindi il calendario completo delle gare previste su questo circuito e quindi cosa ha da offrirci la tre giorni in programma a Barcellona. Inoltre, vediamo anche dove poter assistere a tutti gli appuntamenti, prove libere, qualifiche e gara, sia in TV che in streaming.

Per quest’ultimo, se vivete all’estero vi consigliamo di installare una buona VPN per assicurarvi la visione delle gare. Grazie a NordVPN potrete collegarvi a un server italiano pur essendo in un altro Paese e così accedere al servizio in abbonamento che avete sottoscritto dall’Italia.

Formula 1 di Barcellona: calendario e programmazione completa

L’appuntamento di Formula 1 sul circuito Montmeló di Barcellona è una delle tappe imperdibili per gli appassionati di questo sport estremo. Inoltre, la situazione delle Ferrari e la classifica piloti rende ancora tutto più emozionante o preoccupante. Vediamo quindi il calendario completo di questa tre giorni di prove, qualificazioni e gara:

Venerdì 20 maggio

Ore 9:25 prove libere 1 F3

Ore 10:30 conferenza stampa piloti in streaming su skysport.it e sull’account Facebook di Sky Sport

Ore 11:30 prove libere 1 F2

Ore 13:30 Paddock Live

Ore 14:00 prove libere 1 F1

Ore 15:00 Paddock Live

Ore 15:25 qualifiche F3

Ore 16:45 Paddock Live

Ore 17:00 prove libere 2 F1

Ore 18:00 Paddock Live

Ore 18:25 qualifiche F2

Ore 19:15 qualifiche W Series

Ore 20:00 Paddock Live Show

Ore 10:55 Sprint Race F3

Ore 12:00 conferenza stampa team (differita)

Ore 12:45 Paddock Live

Ore 13:00 prove libere 3 F1

Ore 14:00 Paddock Live

Ore 14:35 race W Series

Ore 15:25 Paddock Live

Ore 16:00 qualifiche F1

Ore 17.35 Sprint Race F2

Ore 18.35 Paddock Live Show

Ore 10:00 Formula Race F3

Ore 11:30 Formula Race F2

Ore 13:30 Drivers Parade

Ore 14:00 Paddock Live

Ore 15:00 Gara F1

Ore 17:00 Paddock Live

Ore 17:30 Paddock Live – skymotori

Ore 19:00 Race Anatomy

Dove vedere in TV e streaming il GP di Spagna

Il calendario sopra riportato rispetta l’esatta programmazione di Sky, l’emittente che ad oggi detiene l’esclusiva della Formula 1. Perciò, il GP di Spagna e tutte le sue gare in programma potrà essere seguito sui canali Sky preposti in TV: Sky Sport F1, Sky Sport Uno. In differita su TV8, il canale sul digitale terrestre.

In streaming invece la Formula 1 GP di Spagna potrà essere seguita tramite Sky Go, l’applicazione che permette di portare sempre con sé l’abbonamento della Pay TV, tramite NOW TV, la piattaforma streaming on demand di Sky, oppure in differita sul sito ufficiale di TV8.

Se ti trovi all’estero potrai accedere in streaming al tuo abbonamento Sky Go o NOW TV e sul sito di TV8 tramite una buona VPN. Tra quelle consigliate per questa funzionalità c’è NordVPN che offre server dedicati e ottimizzati proprio per lo streaming.

All’occorrenza, esistono anche dei Channels ai quali collegarsi tramite NordVPN per non perdersi nemmeno una delle gare della Formula 1 GP di Spagna anche dall’Italia se non siete abbonati a Sky e NOW TV. Quelli con la dicitura free dovrebbero essere ad accesso gratuito:

ESPN 🇺🇸 (paid);

FuboTV 🇺🇸 (paid);

NBC Sports 🇺🇸 (free);

Sky Sports 🇬🇧(paid);

BBC Radio Iplayer 🇬🇧 (free);

TSN 🇨🇦 (paid);

RDS 🇨🇦 (free);

Kayo Sports 🇦🇺 (paid);

Fox Sport/Foxtel 🇦🇺 (paid);

10Play 🇦🇺, RTL 🇩🇪 (paid);

TV Now 🇩🇪 (paid);

ServusTV 🇦🇹 (free);

ORF 🇦🇹 (free);

SRF 🇨🇭 (free);

RTS 🇨🇭 (free);

Cosmote OTT 🇬🇷 (paid);

Alpha TV 🇬🇷 (free);

Duna TV 🇮🇹 (paid);

RaiPlay 🇮🇹 (free);

RTBF 🇧🇪 (free);

TV Globo 🇧🇷 (paid);

Canal+ 🇫🇷 (paid).

