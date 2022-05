Formula 1 Miami: come vederla in streaming con una VPN

La prossima tappa di Formula 1 è il circuito cittadino di Miami, garanzia di spettacolo e forti emozioni. Insieme a quello di Austin rappresenta il secondo GP Americano. Facente parte dei tracciati metropolitani americani potrebbe riservare parecchi colpi di scena.

I semafori si spegneranno sulla linea di partenza domenica 8 maggio alle ore 21:30, data della gara, ma da venerdì 6 maggio inizieranno le prove libere e poi via con le qualificazioni anche per tutta la giornata di sabato. Quindi questo weekend sarà sintonizzato sulle quattro ruote.

Sarà una gara davvero entusiasmante con Charles Leclerc pronto a combattere la sua posizione da primo in classifica con 86 punti. Non molla la presa la Redbull che vede piazzati al secondo e terzo posto rispettivamente Verstappen e Perez. Subito dietro c’è la scoperta della Mercedes, Russel, mentre il suo compagno Hamilton per ora è sesto con 28 punti.

Vedere il Gran Premio di Formula 1 di Miami in streaming è possibile optando per una buona VPN. Tra le tante disponibili in commercio la più consigliata per questo è CyberGhost VPN. La sua applicazione, ottimizzata per lo streaming, è compatibile anche per le smart TV.

Formula 1 GP Miami: il calendario completo

Per non rischiare di perdere nemmeno una tappa della programmazione del Gran Premio di Miami della Formula 1 è bene segnarsi tutte le date e gli orari. Vediamo quindi il calendario completo secondo la programmazione di Sky che, anche quest’anno, detiene i diritti per trasmettere le dirette:

Venerdì 6 maggio

Ore 20:00 Paddock Live

Ore 20.30 prove libere 1

Ore 21.30 Paddock Live

Ore 23.15 Paddock Live

Ore 23.30 prove libere 2

Ore 24.30 Paddock Live

Ore 1.00 Paddock Live Show

Sabato 7 maggio

Ore 18.45 Paddock Live

Ore 19:00 prove libere 3

Ore 20:00 Paddock Live

Ore 21.10 Sky Motori

Ore 21.30 Paddock Live

Ore 22:00 qualifiche

Ore 23.15 Paddock Live

Ore 23:30 qualifiche (in differita su TV8)

Ore 23.45 Paddock Live Show

Domenica 8 maggio

Ore 19.30: Drivers Parade

Ore 20:00 Pit Walk Gara

Ore 20.30 Paddock Live

Ore 21.30 Gara Formula 1

Ore 23:00 Gara Formula 1 (in differita su TV8)

Come vedere il GP Miami in streaming con una VPN

Dopo il Gran Premio di Imola della Formula 1, ora eccoci alla tappa successiva. Il GP Miami promette molto bene e il programma, come sempre è ben sostenuto. Oltre a poter assistere a tutta la programmazione in diretta grazie a Sky, molti hanno un abbonamento con NOW TV per lo streaming.

Spesso chi viaggia all’estero non riesce a collegarsi al servizio italiano perché in un altro Paese. Ma grazie a CyberGhost VPN questo sarà solo un lontano ricordo. Infatti, installandola sul proprio dispositivo potremo decidere su quale server collegarci per il nostro streaming online.

Tra l’altro sono disponibili diversi channels per vedere in streaming le gare della Formula 1, ve vi elenchiamo qui di seguito: