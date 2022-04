Formula 1 GP Imola: come vedere in streaming e TV le gare

Torna la Formula 1, ma questa volta la tappa in programma è attesissima dal pubblico italiano. Infatti, il Gran Premio di Imola, in Emilia Romagna, ci terrà incollati davanti allo schermo da oggi con le prove libere e le prime qualifiche, domani con le prove libere e la prova Sprint e domenica, 24 aprile 2022, con la gara.

Tantissima attesa per la quarta tappa di questo campionato mondiale che, dallo scorso anno, si sta facendo sempre più agguerrito e con alcuni sassolini nella scarpa che una scuderia vuole togliersi: la Mercedes. Ma c’è anche la Ferrari che su questo circuito vorrà sicuramente portarsi a casa la vittoria.

Imola è uno dei circuiti storici della Formula 1 che promette tante emozioni. Assisteremo quindi a una tre giorni davvero emozionante. Scopriamo qual è il calendario completo della programmazione del Gran Premio dell’Emilia Romagna e come vederlo live in TV e streaming

Formula 1 GP Imola: il calendario completo delle gare

Come l’anno scorso, anche quest’anno sul circuito di Imola assisteremo alla prova Sprint. Vediamo quindi tutta la programmazione del calendario della Formula 1 in questa tre giorni che vedrà sfidarsi le scuderia nel Gran Premio dell’Emilia Romagna:

Venerdì 22 aprile

Conferenza piloti – Ore 10.00

Prove Libere 1, ore 13:30 – 14:30

Qualifiche, ore: 17:00 – 18:00

Sabato 23 aprile

Prove libere 2, ore 12:30 – 13:30

Sprint, ore 16:30 – 17:30

Domenica 24 aprile

Gara, ore 15:00

Come vedere il Gran Premio di Imola in TV o streaming

Il calendario del GP di Imola, sopra riportato, ripropone la programmazione Sky degli appuntamenti. Questo perché, come per la Formula 1 GP d’Australia, tutti gli appuntamenti in TV live saranno trasmessi da Sky sui canali Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. Vi ricordiamo, inoltre, che per l’occasione questo Gran Premio tutto italiano sarà trasmesso in diretta anche su TV8, al canale 8 del digitale terrestre.

Per vedere le gare in streaming live si potrà fare affidamento a Sky GO, l’app della Pay TV che permette di portare con sé l’abbonamento della Pay TV, a NOW TV, la piattaforma di streaming on demand di Sky, e a TV8, alla sezione dedicata del suo sito ufficiale. Vi ricordiamo che per migliorare la qualità dello streaming o se vivete all’estero per poter assistere alle gare è possibile affidarsi a una buona VPN come, ad esempio, NordVPN.