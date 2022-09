Formula 1 Gran Premio di Singapore: orari e streaming live gratis

Fari puntati sulla fantastica gara notturna che ci terrà incollati agli schermi domenica 2 ottobre alle 14:00 ora locale. Una tappa per la Formula 1 decisamente importante. I piloti delle monoposto dovranno scendere in pista con la massima concentrazione possibile.

Sarà un lungo weekend ricco di emozioni. Perciò è indispensabile che tutti gli appassionati, te compreso, si organizzino per non perdersi nemmeno uno degli appuntamenti in programma. Forse non lo sai, ma esiste un modo per vedere la Formula 1 in streaming gratis e anche all’estero.

Forse non lo sai, ma esiste un modo per vedere la Formula 1 in streaming gratis e anche all'estero.

ESPN 🇺🇸 (a pagamento);

FuboTV 🇺🇸 (a pagamento);

NBC Sports 🇺🇸 (gratuito);

Sky Sport 🇮🇹(a pagamento);

BBC Radio Iplayer (gratuito);

TSN 🇨🇦 (a pagamento);

RDS 🇨🇦 (gratuito);

Kayo Sport 🇦🇺 (a pagamento);

Fox Sport/Foxtel 🇦🇺 (a pagamento);

10Play 🇦🇺, RTL 🇩🇪 (a pagamento);

TV Now 🇩🇪 (a pagamento);

ServusTV 🇦🇹 (gratuito);

ORF 🇦🇹 (gratuito);

SRF 🇨🇭 (gratuito);

RTS 🇨🇭 (gratuito);

Cosmote OTT 🇬🇷 (a pagamento);

Alpha TV 🇮🇷 (gratuito);

Duna TV 🇮🇹 (a pagamento);

RaiPlay 🇮🇹 (gratuito);

RTBF 🇧🇪 (gratuito);

TV Globo 🇧🇷 (a pagamento);

Canal+ 🇫🇷 (a pagamento).

Formula 1 GP di Singapore: il calendario delle gare

Ora vediamo il calendario completo delle gare fornito da Sky, che anche quest’anno detiene l’esclusiva della Formula 1. Il Gran Premio di Singapore sarà emozionante e potrebbe riservare parecchi colpi di scena. Ecco la programmazione del weekend:

Venerdì 30 settembre 2022

11.30 Paddock Live

12:00 F1 prove libere 1

13:00 Paddock Live

14:45 Paddock Live

15:00 F1 prove libere 2

16:00 Paddock Live

16:30 Paddock Live Show

10:40 W Series qualifiche

11:45 Paddock Live

12:00 F1 prove libere 3

13:00 Paddock Live

13:30 conferenza stampa team

14:30 Paddock Live

15:00 F1 qualifiche

16:15 Paddock Live

16:45 Paddock Live Show

18:30 F1 qualifiche TV8 (differita)

10:40 W Series gara

12:30 Paddock Live

14:00 F1 gara

16:00 Paddock Live

18:00 F1 gara TV8 (differita)

19:00 Race Anatomy



