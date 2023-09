Formula 1 GP Singapore: calendario e gare in diretta streaming

La Formula 1 prosegue avvicinandosi alle tappe finali di questa stagione. Ci attende una tre giorni importante visto che si tratta della prima di otto gare lontane dall’Europa. Quindi è importantissimo non perdersi il rush finale di questo campionato all’insegna dei motori. Se sei un grande appassionato approfitta subito di una delle migliori offerte disponibili sul mercato. Guarda in diretta streaming il Gran Premio di Singapore attivando NOW TV!

Abbonandoti a PASS SPORT di NOW TV potrai portare sempre con te tutte le tue passioni sportive. Il pacchetto con incluso lo sport, a partire da 9,99 euro al mese, oltre alla stagione 2023 di F1 ti permette di vedere anche in diretta MotoGP, Serie A TIM, Serie B, Serie C, UEFA Champions League, Calcio Internazionale, Rugby, Tennis, Basket e molto altro ancora, dove e quando vuoi. Dai un’occhiata al calendario del Gran Premio di Marina Bay:

Venerdì 15 settembre 2023

11:30-12:30 Prima sessione | Prove Libere

15:00-16:00 Seconda sessione | Prove Libere

11:30-12:30 Terza sessione | Prove Libere

15:00-16:00 Qualifiche

14:00 Gara

Formula 1: come vedere le gare in streaming senza buffering

NOW TV PASS SPORT è un’ottima soluzione per chi cerca tutto lo sport di Sky a un prezzo vantaggioso. Inoltre, la sua caratteristica smart ti permette di vedere i contenuti da smart TV come in viaggio su dispositivi mobili. Ovviamente è necessaria una buona connessione, ma non sempre basta. Traffico dati e operatori telefonici possono essere un problema. Guarda la Formula 1 in streaming senza buffering con NordVPN!

Grazie a questa soluzione ottieni fin da subito una connessione dati ottimizzata, quindi più stabile e fluida. Infatti, i suoi server forniscono una larghezza di banda illimitata per avere sempre uno streaming veloce e senza disconnessione. In pratica è come avere una corsia preferenziale che ti permette di viaggiare in modo costante anche con traffico dati intenso, limitazioni degli ISP e problemi di qualità dell’operatore telefonico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.