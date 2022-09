Formula 1 GP Monza: come vederla in streaming gratis

Per noi Italiani il Gran Premio di Monza è una delle tappe più attese della Formula 1. Anche quest’anno eccoci arrivati al giorno fatidico pronti per gustarci chi vedrà per primo la bandiera a scacchi. Tutti i piloti sono in corsa verso il podio, ma ad alcuni rimarranno solo i punti e ad altri un pugno di mosche.

La speranza è che le Ferrari possano tenere alto il nome che portano. Ovviamente, è importantissimo evitare errori come quelli visti nelle gare precedenti. Ci aspettiamo più attenzione dai box. Anche questa volta avremo la possibilità di vedere tutte le gare in programma tramite streaming.

Il canale ufficiale della Formula 1 2022 è Sky. Infatti, la programmazione di questo weekend sarà trasmessa live in streaming tramite la sua piattaforma NOW TV o Sky Go, l’app che permette di portare ovunque il proprio abbonamento alla Pay TV.

Nondimeno, facendo tappa in Italia, il Gran Premio di Monza sarà trasmesso in diretta anche su TV8 in streaming sul sito ufficiale del canale gestito sempre da Sky. Ma se ti trovi all’estero e non vuoi perderti questo appuntamento, abbatti le limitazioni geografiche grazie a NordVPN.

Formula 1 GP di Monza: uno sguardo al calendario

Come nostra consuetudine, diamo uno sguardo al calendario completo della tre giorni di Formula 1 che farà tappa in Italia. Il circuito di Monza è tra i più amati di sempre, perciò non possiamo perderci nemmeno un minuto della programmazione ufficiale:

Venerdì 9 settembre 2022

9:10 F3 – prove libere

10:20 F2 – prove libere 1

11:30 Porsche SuperCup – prove libere

13:45 Paddock Live

14:00 F1 – prove libere 1

15:00 Paddock Live

15:25 F3 – qualifiche

16:45 Paddock Live

17:00 F1 – prove libere 2

18:00 Paddock Live

18:25 F2 – qualifiche

19:05 Paddock Live Show

9:10 F3 – prove libere 10:20 F2 – prove libere 1 11:30 Porsche SuperCup – prove libere 13:45 Paddock Live 14:00 F1 – prove libere 1 15:00 Paddock Live 15:25 F3 – qualifiche 16:45 Paddock Live 17:00 F1 – prove libere 2 18:00 Paddock Live 18:25 F2 – qualifiche 19:05 Paddock Live Show Sabato 10 settembre 2022

10:30 F3 – Sprint Race

12:00 conferenza stampa team

12:45 Paddock Live

13:00 F1 – prove libere 3

14:00 Paddock Live

14:25 Porsche SuperCup – qualifiche

15:15 Paddock Live – skymotori

15:30 Paddock Live

16:00 F1 – qualifiche (in diretta anche su TV8)

17:15 Paddock Live

17:55 F2 – Sprint Race

18:55 Paddock Live Show

10:30 F3 – Sprint Race 12:00 conferenza stampa team 12:45 Paddock Live 13:00 F1 – prove libere 3 14:00 Paddock Live 14:25 Porsche SuperCup – qualifiche 15:15 Paddock Live – skymotori 15:30 Paddock Live 16:00 F1 – qualifiche (in diretta anche su TV8) 17:15 Paddock Live 17:55 F2 – Sprint Race 18:55 Paddock Live Show Domenica 11 settembre 2022

8:30 F3 – Formula Race

10:00 F2 – Formula Race

11.45 Porsche Super Cup – gara

13:00 Drivers Parade

13.30 Paddock Live

15:00 F1 gara (in diretta anche su TV8)

17:00 Paddock Live

17:30 Paddock Live – skymotori

19:00 Race Anatomy

Guarda il GP di Monza in streaming grazie a NordVPN. Attivando questo servizio non solo migliori la tua connessione rendendola più stabile e veloce, ma potrai anche collegarti dall’estero aggirando le limitazioni geografiche e le censure.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.