Formula 1 GP Australia: come vedere la gara in streaming e TV

Siamo sinceri, l'ultima gara di Formula 1 in Arabia Saudita ci ha regalato forti emozioni. È da un po' di tempo che le gare non erano così vivaci e ricche di sorprese. Il duello tra Verstappen e Leclerc ci ha lasciati a bocca aperta e la prossima gara potrebbe farci gustare altri momenti molto simili.

Si tratta di una lotta serrata per la corsa alla leadership mondiale. Ecco come si presenta oggi la tre giorni che vedrà scendere in pista tutte le scuderie per la Formula 1 GP Australia che si giocherà sul circuito di Melbourne.

Scopriamo insieme il calendario completo della programmazione di queste gare e scopriamo anche come vederla in diretta streaming o TV. Ci attende un weekend al fulmicotone ricco di momenti intensi, sorpassi e duelli, con la speranza che nessuno si faccia male.

Formula 1 GP Australia: il calendario completo di Melbourne

Prima di scoprire come è possibile vedere la Formula 1 GP Australia, vediamo insieme il calendario completo di questa tre giorni che inizierà domani con le prove libere. Saranno giornate ricche di appuntamenti che terranno incollati agli schermi tutti gli appassionati di questo importantissimo evento:

Venerdì 8 aprile

Ore 1.30: conferenza stampa piloti in streaming su skysport.it e sull’account Facebook di Sky Sport

Ore 4.45: Paddock Live

Ore 5: prove libere 1 F1

Ore 6: Paddock Live

Ore 7.30: Paddock Live

Ore 8: prove libere 2 F1

Ore 9: Paddock Live

Ore 9.30: Paddock Live Show

Sabato 9 aprile

Ore 4.45: Paddock Live

Ore 5: prove libere 3 F1

Ore 6: Paddock Live

Ore 7.15: skymotori

Ore 7.30: Paddock Live

Ore 8: qualifiche F1 in Differita su TV8 alle 15.30

Ore 9.15: Paddock Live

Ore 9.45: Paddock Live Show

Domenica 10 aprile

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 7: Gara F1 in Differita su TV8 alle 15.15

Ore 9: Paddock Live

Ore 9.30: Paddock Live – skymotori

Ore 12: Race Anatomy

Dove vedere F1 GP Australia in streaming e TV

Il calendario presenta la programmazione ufficiale che verrà trasmessa su Sky. Infatti, anche quest'anno la Formula 1 GP Australia potrà essere gustata live in tutte le sue tappe su tutti e tre i canali della Pay TV dedicati. Stiamo parlando di Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. In differita le qualifiche e la gara saranno trasmesse in chiaro su TV8, il canale del digitale terrestre.

Ovviamente, è possibile assistere al calendario completo delle gare anche in streaming attraverso Sky Go, l'app che ti permette di portare ovunque il tuo abbonamento, e NOW TV, la piattaforma streaming on demand di Sky. Inoltre, in differita, è possibile vedere le qualifiche e la gara in streaming alla sezione dedicata del canale di TV8.

In alternativa, è possibile assistere a tutta la programmazione in diretta streaming gratis tramite alcuni channels che vi elenchiamo qui sotto. La visione sarà garantita solamente utilizzando una buona VPN come NordVPN: