Formula 1 GP Canada: perché vederlo con ExpressVPN

La Formula 1 2022 è ora arrivata al suo nono appuntamento con il GP di Canada. La Red Bull sta volando in questa stagione e la Ferrari deve dare tutto il possibile per avvicinarsi e non lasciare che fugga via troppo lontano.

Perciò questo weekend sarà davvero intesso e, come anche le tappe precedenti, ricco di sorprese, adrenalina e colpi di scena. Insomma, il circuito di Montreal sarà un’occasione imperdibile per chi ama e segue questo sport.

Come sempre, la Formula 1 sarà visibile live streaming su NOW TV e Sky Go, oppure in differita su TV8, alla pagina del sito dedicata. Si inizia con le prove libere per prendere dimestichezza con la pista e vedere come la monoposto reagisce.

Seguiranno poi le qualifiche, che definiranno la griglia di partenza della gara che verrà trasmessa in live streaming alle ore 20 di domenica 19 giugno 2022. Perciò meglio dare un’occhiata al calendario della programmazione completa.

Ovviamente, per vedere al meglio la Formula 1 GP Canada vi consigliamo di installare una buona VPN. Tra quelle disponibili sul mercato c’è ExpressVPN, la migliore in questo campo, soprattutto quando si tratta di streaming.

Grazie ai suoi server ottimizzati si può godere di una qualità senza precedenti per velocità e fluidità dei contenuti. Inoltre, se ci si trova all’estero, questa VPN garantisce server sempre aggiornati per aggirare le limitazioni geografiche imposte dalle piattaforme di streaming.

Formula 1 GP Canada: orari e tappe a Motreal

Tutti in Canada questo weekend per assistere al GP di Montreal della Formula 1. Il 2022 si sta rivelando un anno particolarmente avvincente per questo sport dove nulla è scontato e ogni gara rivela sempre qualcosa di speciale.

Perciò non dobbiamo perderci nemmeno un minuto dedicato ai prossimi appuntamenti che inizieranno oggi, venerdì 17 giugno 2022, alle ore 16:00 sul circuito di Montreal in Canada. Ecco tutti gli orari e le tappe di questa Formula 1:

Venerdì 17 giugno 2022

16:30 conferenza piloti in Live Streaming su skysport.it

19:45 Pre libere 1

20:00 Prove Libere 1 GP Canada

21:00 Post libere 1

22:00 Pre libere 2

23:00 Prove Libere 2 GP Canada

00:00 Post libere 2

00:30 Paddock Live Show

17:45 Pre libere 3

18:00 Prove libere 3 GP Canada

19:00 Post libere 3

20:15 SkyMotori

21:30 Pre qualifiche

22:00 Qualifiche GP Canada

23:15 Paddock Live

18:30 Driver’s parade

19:00 Pre gara

20:00 GP Canada

22:00 Post gara

23:30 Skymotori

00:00 Race Anatomy

Scegli ExpressVPN per guardare il GP di Montreal in streaming

Su NOW TV, Sky Go o TV8, potrai vedere la gara di Formula 1 del GP di Montreal in Canada. Seguendo il calendario sopra riportato, riproposto dalla programmazione ufficiale di Sky, non ti perderai nemmeno una delle tappe di questo evento.

Ovviamente, se decidi di guardarlo in streaming, sia live che on demand, meglio abbinare la visione a ExpressVPN che con i suoi server ottimizza il flusso dei contenuti e supera i limiti geografici delle piattaforme.

Inoltre, è possibile anche collegarsi a uno di questi Channels grazie a ExpressVPN e così gustarsi la Formula 1 con questi canali aggiornati che trasmettono la programmazione ufficiale delle gare durante il weekend:

ESPN 🇺🇸 (paid);

FuboTV 🇺🇸 (paid);

NBC Sports 🇺🇸 (free);

Sky Sports 🇬🇧(paid);

BBC Radio Iplayer 🇬🇧 (free);

TSN 🇨🇦 (paid);

RDS 🇨🇦 (free);

Kayo Sports 🇦🇺 (paid);

Fox Sport/Foxtel 🇦🇺 (paid);

10Play 🇦🇺, RTL 🇩🇪 (paid);

TV Now 🇩🇪 (paid);

ServusTV 🇦🇹 (free);

ORF 🇦🇹 (free);

SRF 🇨🇭 (free);

RTS 🇨🇭 (free);

Cosmote OTT 🇬🇷 (paid);

Alpha TV 🇬🇷 (free);

Duna TV 🇮🇹 (paid);

RaiPlay 🇮🇹 (free);

RTBF 🇧🇪 (free);

TV Globo 🇧🇷 (paid);

Canal+ 🇫🇷 (paid).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.