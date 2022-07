Formula 1 GP d'Austria: come vederlo in streaming gratis

Tutto è ormai pronto per goderci un’altra tappa della Formula 1 2022. Questa volta saremo in Austria sul circuito di Spielberg. Nulla può farci perdere tanta adrenalina che verrà profusa sull’asfalto in questa tre giorni promettente.

Le soluzioni per vederlo in streaming in Italia sono solo 3 in quanto è Sky a detenere i diritti della Formula 1. Perciò se vuoi optare per questa soluzione dovrai avere attivo un abbonamento Sky disponibile anche con Sky Go, l’app che ti permette di portare con te ovunque i contenuti della Pay TV.

Oppure dovrai attivare NOW TV, la piattaforma gestita da Sky ricca di contenuti tra cui anche film, serie TV e documentari. Infine, ultima opzione, il sito Web di TV8 dedicato allo streaming. Qui potrai vedere le gare, ma la maggior parte delle volte in differita.

Un’altra soluzione, invece, può dartela ExpressVPN. Attivando questa speciale VPN potrai collegarti ai Channels dedicati alla trasmissione della Formula 1 in diretta. Quasi tutti, tranne uno, non sono in italiano, ma per lo meno potrai vedere gratis la programmazione del GP d’Austria.

Scarica ExpressVPN e attivala sul dispositivo dal quale vuoi assistere alle gare. Una volta installata e attivata collegati al server corrispondente e a uno dei Channels qui sotto elencati, aggiornati e funzionanti:

ESPN 🇺🇸 (a pagamento);

FuboTV 🇺🇸 (a pagamento);

NBC Sports 🇺🇸 (gratuito);

Sky Sport 🇮🇹(a pagamento);

BBC Radio Iplayer (gratuito);

TSN 🇨🇦 (a pagamento);

RDS 🇨🇦 (gratuito);

Kayo Sport 🇦🇺 (a pagamento);

Fox Sport/Foxtel 🇦🇺 (a pagamento);

10Play 🇦🇺, RTL 🇩🇪 (a pagamento);

TV Now 🇩🇪 (a pagamento);

ServusTV 🇦🇹 (gratuito);

ORF 🇦🇹 (gratuito);

SRF 🇨🇭 (gratuito);

RTS 🇨🇭 (gratuito);

Cosmote OTT 🇬🇷 (a pagamento);

Alpha TV 🇮🇷 (gratuito);

Duna TV 🇮🇹 (a pagamento);

RaiPlay 🇮🇹 (gratuito);

RTBF 🇧🇪 (gratuito);

TV Globo 🇧🇷 (a pagamento);

Canal+ 🇫🇷 (a pagamento).

Formula 1 GP d’Austria: il calendario completo

Vediamo quindi il calendario completo della Formula 1 GP d’Austria. Il programma che ci attende questo weekend è molto fitto di appuntamenti quindi meglio prendere nota di tutto ciò che vogliamo assolutamente vedere e non perderci:

Venerdì 8 luglio 2022

9:50 prove libere 1 F3

11:00 prove libere 1 F2

13:15 Paddock Live

13:30 prove libere 1 F1

14:30 Paddock Live

14:55 qualifiche F3

15:50 qualifiche F2

16:30 Paddock Live

17:00 qualifiche F1 (sabato 18:30 in differita su TV8)

18:15 Paddock Live

18:25 prove libere Porsche Super Cup

19:20 Paddock Live Show

9:50 prove libere 1 F3 11:00 prove libere 1 F2 13:15 Paddock Live 13:30 prove libere 1 F1 14:30 Paddock Live 14:55 qualifiche F3 15:50 qualifiche F2 16:30 Paddock Live 17:00 qualifiche F1 (sabato 18:30 in differita su TV8) 18:15 Paddock Live 18:25 prove libere Porsche Super Cup 19:20 Paddock Live Show Sabato 9 luglio 2022

10:30 sprint race F3

11:30 conferenza stampa team (in differita)

12:15 Paddock Live

12:30 prove libere 2 F1

13:30 Paddock Live

13:50 qualifiche Porsche Super Cup

15:45 skymotori

16:00 Paddock Live

16:30 qualifiche sprint F1 (dalle 20:15 in differita su TV8)

17:15 Paddock Live

17:50 sprint race F2

18:50 Paddock Live Show

10:30 sprint race F3 11:30 conferenza stampa team (in differita) 12:15 Paddock Live 12:30 prove libere 2 F1 13:30 Paddock Live 13:50 qualifiche Porsche Super Cup 15:45 skymotori 16:00 Paddock Live 16:30 qualifiche sprint F1 (dalle 20:15 in differita su TV8) 17:15 Paddock Live 17:50 sprint race F2 18:50 Paddock Live Show Domenica 10 luglio 2022

8:30 formula race F3

10:00 formula race F2

11:45 gara Porsche Super Cup

13:30 Paddock Live Gara

15:00 Gara F1 – Differita su TV8 dalle 18

17:00 Paddock Live

17:30 Paddock Live – skymotori

19:00 Race Anatomy

Ricordati che puoi guardare gratis in streaming la Formula 1 GP d’Austria attivando ExpressVPN. Ottienila in offerta a un prezzo molto interessante. Non solo proteggerai i tuoi dati e la tua privacy, ma ottimizzerai anche la tua connessione per lo streaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.