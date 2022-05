Formula 1: come non perdersi in live streaming il GP di Monaco

La Formula 1 è giunta al suo settimo appuntamento, tra i più attesi della stagione. Si tratta del circuito cittadino di Monaco a Montecarlo. Una delle piste più difficili e impegnative per i piloti che dovranno rimanere concentrati se non vorranno urtare la loro monoposto contro le barriere.

Tra l’altro, quest’anno, mai come prima, la Formula 1 è ricca di sorprese. Nulla è scontato da quando ha avuto inizio questo campionato 2022. Quindi anche in questa tre giorni dovremo aspettarci ricche emozioni e possibili colpi di scena incredibili.

Verstappen ora si trova in cima alla classifica e Leclerc lo sta rincorrendo. In questo secondo Gran Premio consecutivo per la Formula 1 dovremo aspettarci delle belle. Quindi il nostro consiglio è quello di non perdersi la programmazione completa di prove libere, qualifiche e gare che inizieranno proprio oggi.

Scopriamo quindi il calendario della tre giorni in programma e come vedere tutte le tappe in live streaming. Ovviamente, chi si trova all’estero dovrà installare una buona VPN per non perdersi questo appuntamento. Una delle migliori è proprio NordVPN che offre server ottimizzati proprio per lo streaming.

Formula 1 GP Monaco: il calendario completo delle gare

Come di consueto, ora vi riproponiamo tutto il calendario completo degli appuntamenti che scandiranno la tre giorni della settima tappa della Formula 1 GP Monaco che farà tuonare i motori delle monoposto a Montecarlo, già pronto ad accogliere un evento molto importante:

Venerdì 27 maggio

10:30 Conferenza piloti (in live streaming)

14:00 Libere 1

17:00 Libere 2

13:00 Libere 3

16:00 Qualifiche (live streaming)

18:30 Qualifiche (differita streaming)

15:00 Gara F1 (live streaming)

18:00 Gara F1 (differita streaming)

F1 GP Montecarlo: come vederlo in streaming

Come avrete ben capito, il calendario sopra proposto è esattamente la riproduzione fedele della programmazione di Sky che detiene i diritti della Formula 1 anche per quest’anno. Perciò, per poter vedere le gare in live streaming sarà necessario affidarsi alle sue due soluzioni.

Chi è abbonato alla Pay TV e viaggia molto o si trova a pranzo da amici, potrà vedere tutti gli appuntamenti tramite Sky Go. Invece, per tutti gli altri c’è NOW TV, la piattaforma Sky di streaming on demand. In differita sarà possibile vedere qualifiche e gare tramite il sito web dedicato allo streaming di TV8.

Se siete all’estero o desiderate ottimizzare il flusso dati durante lo streaming dovrete appoggiarvi a una buona VPN. Tra le tante disponibili vi consigliamo NordVPN. Affidabile, economica e sicura, è tra le poche che propone tantissimi server ottimizzati proprio per lo streaming.

Comunque, esistono anche in alternativa dei Channels ai quali potrete collegarvi proprio con NordVPN e che vi permetteranno di assistere alla programmazione della Formula 1 GP Monaco. Eccoli qui tutti elencati:

ESPN 🇺🇸 (paid);

FuboTV 🇺🇸 (paid);

NBC Sports 🇺🇸 (free);

Sky Sports 🇬🇧(paid);

BBC Radio Iplayer 🇬🇧 (free);

TSN 🇨🇦 (paid);

RDS 🇨🇦 (free);

Kayo Sports 🇦🇺 (paid);

Fox Sport/Foxtel 🇦🇺 (paid);

10Play 🇦🇺, RTL 🇩🇪 (paid);

TV Now 🇩🇪 (paid);

ServusTV 🇦🇹 (free);

ORF 🇦🇹 (free);

SRF 🇨🇭 (free);

RTS 🇨🇭 (free);

Cosmote OTT 🇬🇷 (paid);

Alpha TV 🇬🇷 (free);

Duna TV 🇮🇹 (paid);

RaiPlay 🇮🇹 (free);

RTBF 🇧🇪 (free);

TV Globo 🇧🇷 (paid);

Canal+ 🇫🇷 (paid).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.