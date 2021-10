Foreo Luna Mini 2: la skincare diventa INTELLIGENTE

Avere un'ottima skincare routine non può che essere un vanto. Nonostante il pensiero predominante sia quello che le creme e le maschere siano roba femminile, alla fine del giorno la pelle della donna e dell'uomo subisce gli stessi danni dai raggi ultravioletti e invecchia senza distinzioni. Curarsi non è mai sbagliato e soprattutto non ha sesso. Se dopo aver sperimentato diverse soluzioni sei pronto a fare il passo successivo, ti faccio sapere che su Amazon è in promozione il Foreo Luna Mini 2. A soli 106,13€ ti porti a casa un prodottino che è un gioiello e rappresenta anche il tuo piccolo gioiello personale.

Foreo Luna Mini 2: un dispositivo per una detersione perfetta

Non conoscere Foreo è un po' difficile se si è appassionati della cura della pelle, tuttavia ci sta se questa è la prima volta che ne senti parlare perché i dispositivi non sono solitamente venduti nei classici store di bellezza. In particolare ne esistono di diversi ma oggi ti parlo del Luna Mini 2.

Super portatile e funzionale, questo piccolo strumento ti consente di detergere il viso in modo pressoché perfetto. Con le sue pulsazioni e vibrazioni riesce ad eliminare il 99,5% dello sporco e del sebo dandoti la sensazione di aver appena fatto una pulizia del viso.

Lo utilizzi come e quando vuoi anche per far assorbire trattamenti e così via. Inoltre non devi preoccuparti della sua sicurezza perché è realizzato in silicone ipoallergenico e non poroso.

Quanto dura? Con una sola carica puoi utilizzarlo fino a 300 volte.

Acquista subito il tuo Foreo Luna Mini 2 su Amazon a soli 106,13€ e vedrai come la tua pelle ti ringrazierà. Le spedizioni avvengono in uno o due giorni lavorativi per gli abbonati Prime.

Ps: se vuoi lo paghi anche con finanziamento a Tasso Zero Cofids.