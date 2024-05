Forbici da potatura a batteria in OTTIMO DOPPIO SCONTO su Amazon

Le forbici da potatura a batteria da Geevorks sono perfette per ogni tipo di lavoro da giardinaggio e oggi puoi acquistarle su Amazon con un magnifico doppio sconto. Tutto quello che devi fare, infatti, è spuntare la casella del coupon sconto che trovi in pagina in modo da pagarle soltanto 62,09 euro invece di 76,99 euro. Nella confezione troverai anche una pratica valigetta e due batterie ricaricabili.

Forbici da potatura a batteria: una grande mano per il tuo giardino

Le forbici sono dotate di lame in acciaio al carbonio SK5 di alta qualità che le rende incredibilmente affilate e durevoli: puoi tagliare facilmente rami di diametro compreso tra 5 e 30 mm, sia di legno morbido che duro, senza danneggiare le piante.

Allo scopo di essere efficienti e portatili allo stesso tempo, le forbici adottano un manico ergonomico e un design senza fili: infatti includono due pacchi batteria al litio ricaricabili da 20V, 2AH, garantendo una lunga durata del tempo di lavoro. Nel pacchetto trovi infatti le forbici stesse, le batterie, due chiavi, un adattatore di carica, una custodia da trasporto, due pietre per affilare e un manuale di istruzioni in italiano.

Dotate di interruttore di sicurezza integrato, sono facilissime da usare grazie all’apposito pulsante di accensione accompagnato da un grilletto da tirare rapidamente due volte per far sì che le forbici si attivino. Il motore senza spazzole ti garantirà alta potenza e alta velocità, migliorando l’efficienza del lavoro. Estremamente versatili, puoi usarle in vari ambienti: spunta il coupon sconto e acquistale adesso a soli 62,99 euro invece di 76,99.